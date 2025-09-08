Günther Jauch auf Krücken – was bedeutet das für „Wer wird Millionär?“

Schock für die Fans: Günther Jauch (69) humpelt! Kurz vor dem großen Comeback von „Wer wird Millionär?“ zeigt sich der Kult-Moderator plötzlich auf Krücken. In einem Video, welches noch bis vor kurzem auf RTL.de zu sehen war, meldete er sich selbst zu Wort, und gab Entwarnung.

Ab Montag (15. September) heißt es wieder Rätseln, Schwitzen und Bangen bei RTL. „Wer wird Millionär?“ startet in die neue Staffel. Doch die Zuschauer fragten sich sofort: Kann Jauch so überhaupt moderieren? Die Antwort gibt er selbst.

„Wer wird Millionär“: Günther Jauch spricht Klartext

Elegant im Anzug, aber mit zwei Krücken im Arm, erklärte er: „Blöd mit dem Fuß umgeknickt, und dann heißt es: Das wird aber jetzt mal 4 bis 6 Wochen eine Humpelage.“ Locker, wie man ihn kennt, fügte er hinzu: „Beim Fernsehen ist nun mal entscheidend, ob etwas sendungsgefährdend oder nicht sendungsgefährdend ist. Dieser Zustand ist nicht schön, aber er ist nicht sendungsgefährdend.“

Für die Show gibt es also keine Pause! „Ich muss ja nicht über irgendwelche Hürden gehen, sondern es geht um die Birne. Die ist noch einigermaßen intakt geblieben. Deswegen geht’s die nächsten Wochen auch weiter“, macht der Moderator klar. Die Fans dürfen also aufatmen.

Seit 1999 führt Jauch durch das Kultquiz, kein anderer Moderator hat „Wer wird Millionär?“ je übernommen. Ob mit oder ohne Krücken, ab dem 15. September führt er wieder Kandidaten zum Millionengewinn. Die Zuschauer können sich also beruhigt zurücklehnen.

RTL zeigt die neue Staffel „Wer wir Millionär“ immer montags zur besten Sendezeit.