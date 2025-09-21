„Zack, war meine Kohle weg!“ – Günther Jauch fiel auf Betrüger rein

Am Montag (15. September) startete die neue Staffel von „Wer wird Millionär?“ bei RTL. Moderator Günther Jauch sorgte zu Beginn für eine Überraschung und humpelte dabei mit Gehhilfen ins Studio.

Der 69-Jährige hatte sich am Sprunggelenk verletzt und erklärte, dass die Folgen noch Wochen andauern würden. Trotzdem betonte Günther Jauch, geistig topfit zu sein – was man im Laufe der Folge auch an zahlreichen Stellen merkt.

Die Kandidatin Sophia Schneider saß schon vor der Sommerpause auf dem Ratestuhl. Nach vier Monaten durfte sie dann weiter raten. Laut ihren Aussagen nutzte sie die Zeit fürs Lernen. Am Ende erspielte sie 16.000 Euro. Dabei kommen die Gespräche mit dem Moderator auch nicht zu kurz.

Auch Carolin Klinkenberg versuchte ihr Glück bei „Wer wird Millionär?“. Die beiden sprachen über Hütchenspiele, vor denen sie ihr Mann einst in Paris warnte. Der RTL-Star teilte daraufhin eine eigene, negative Erfahrung, wie er in der Sendung erzählt.

Günther Jauch erinnert sich

Mit 16 Jahren fiel Günther Jauch in New York auf Trickbetrüger herein. Er verlor auf einen Schlag 50 Dollar bei einem Hütchenspiel. „Zack, war meine Kohle weg!“, erinnerte er sich. Jauch ging damals zur Polizei und zeigte die Täter. Aber die Beamten lachten ihn nur aus.

Dieses Erlebnis hat den TV-Star beeindruckt, selbst wenn es ihn heute nicht mehr oft beschäftigt. Facettenreich wie immer brachte der Moderator mit seinen Erzählungen Leichtigkeit und Authentizität in die Sendung. Die neue Staffel verspricht genau das: spannende Momente und persönliche Einblicke.

