Günther Jauch steht vor einer harten Prüfung – „Ganze Nacht im Einsatz“

Unschöne Zeiten für Deutschlands kultigsten TV-Moderator!

Erst schließt sein Gourmetrestaurant in Potsdam und nun steht auch noch sein Weingut unter Wasser. Doch für Günther Jauch kein Grund zur Panik! Neben vielen Tatkräftigen legt der „Wer wird Millionär“-Quizmaster sogar selbst Hand an…

Günther Jauch erlebt nächste Pleite

Land unter in Rheinland-Pfalz! Das berühmte Weingut von Othegraven, das seit 2010 in Besitz von Günther Jauch und seiner Frau Thea ist, wurde am Pfingstwochenende von heftigen Regenfällen und darauffolgenden Überschwemmungen schwer getroffen. Doch der beliebte „Wer wird Millionär“-Moderator lässt sich nicht unterkriegen und packt tatkräftig mit an, um die Schäden zu beseitigen.

Das historische Weingut in Kanzem an der Saar, das tief in der Familiengeschichte der Jauchs verwurzelt ist und seit 1805 besteht, erlebte durch das Pfingsthochwasser eine seiner härtesten Prüfungen. Auf dem Anwesen, das unter Denkmalschutz steht, wurden Keller überflutet und wertvolle Weinbestände bedroht. Trotz der schwierigen Lage zeigt sich Jauch optimistisch und engagiert. Mit Gummistiefeln ausgerüstet und die Ärmel hochgekrempelt, steht er an vorderster Front, um das Weingut vor weiteren Schäden zu schützen.

„Mit vereinten Kräften konnten zunächst schlimmere Schäden verhindert werden, aber das Wasser steigt weiter. Zum Glück wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr bleibt die ganze Nacht im Einsatz“, teilte das Weingut auf seiner Instagram-Seite mit.

Auch die Feuerwehr ist im Dauereinsatz, um die Lage zu kontrollieren und weitere Hilfe zu leisten.