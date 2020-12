Günther Jauch: Diese Aussage überrascht – „Da ist Corona wirklich eine Chance“

Günther Jauch steht zu seiner Heimat und überrascht das ARD-Publikum mit einer Liebeserklärung an Deutschland.

Am Samstagabend war Günther Jauch in der ARD zu Gast. Was er dort zu sagen hatte, wird einige Zuschauer überraschen.

In der allerersten Ausgabe des „Quiz ohne Grenzen“ treten acht Prominente für acht verschiedenen Länder Europas gegeneinander an. „Wer wird Millionär?“-Star Günther Jauch vertritt dabei Deutschland.

Günther Jauch tritt im TV-Duell gegen Markus Lanz an

Im Duell trifft der RTL-Moderator auf Talkshowmaster Markus Lanz, der für sein Heimatland Südtirol ins Rennen geht. Während man dabei an traumhafte Urlaube, leckeres Essen und eine atemberaubende Berglandschaft denkt, will Moderator Jörg Pilawa von Günther Jauch wissen, was Deutschland einzigartig macht.

Die meisten Deutschen müssten bei dieser Frage wohl etwas länger überlegen, doch Günther Jauch weiß ganz genau, was er an Deutschland schätzt.

Ein Teil der „Quiz ohne Grenzen“-Kandidaten: Samu Haber, Günther Jauch, Emilia Schüle, Kaya Yanar, Markus Lanz und Moderator Jörg Pilawa. Foto: NDR/Max Kohr

------------------------------

Das ist Günther Jauch:

Günther Johannes Jauch wurde am 13. Juli 1956 in Münster geboren

Den großen Durchbruch erlangte der Moderator mit seiner RTL-Quizshow „Wer wird Millionär?“

Von 1990 bis 2011 moderierte er das Fernsehmagazin „stern TV“

Seit dem Jahr 1996 moderiert er den RTL-Jahresrückblick „Menschen, Bilder, Emotionen“

Günther Jauch ist seit 2006 verheiratet

Der TV-Star und seine Frau haben zwei leibliche Kinder und adoptierten zwei Waisenkinder aus Russland

------------------------------

Günther Jauch: Das liebt er an Deutschland besonders

Die Aussage des TV-Stars überrascht dabei sicherlich einige Zuschauer. Denn viele von uns haben vermutlich längst vergessen, wie vielfältig dieses Land sein kann.

„Berge, Strände, Kultur, Altstädte, also von der Vielfalt her ist Deutschland ein super Land“, zählt Günther Jauch begeistert auf. Ach! Das geht doch runter wie Öl. Deshalb empfiehlt er allen, die in Deutschland leben, die nächste Reise nicht ins Ferne zu machen, sondern das eigene Land genauer unter die Lupe zu nehmen.

Beim „Quiz ohne Grenzen“ kürt Jörg Pilawa den schlausten Promi in ganz Europa. Foto: NDR/Max Kohr

------------------------------

------------------------------

Günther Jauch empfiehlt Urlaub in der Heimat

Dies sei im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie schon zum neuen Trend geworden. „Da ist Corona wirklich eine Chance“, gibt der 64-Jährige offen zu. Und wem es nicht möglich ist, zu verreisen, der kann sich auch einfach an den vier Jahreszeiten erfreuen, wie Günther Jauch erklärt.

„Was man nicht unterschätzen sollte, was viele toll finden, ist, dass wir wirklich ganz klar viermal unterschiedliches Klima haben: Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Das haben ja viele nicht“, betont der Moderator in der ARD-Quizshow.

Günther Jauch blickte vor wenigen Tagen gemeinsam mit ganz Deutschland auf das Jahr 2020 zurück. Dabei durfte er auch Schlagerstar Helene Fischer im RTL-Studio begrüßen. Warum ihr Auftritt für Ärger sorgte, liest du hier.