Günther Jauch verrät: So wurde er zum Chef von Thomas Gottschalk

Mit seiner Rolle als Quizmaster von „Wer wird Millionär?“ hat sich Günther Jauch bei RTL einen Namen gemacht und ist im Laufe der Jahre zum Kult-Star des Kölner Senders geworden. Günther Jauch ist ein echter Quotenmagnet und bei seinem Publikum auch im Alter von mittlerweile 66 Jahren immer noch gern gesehen und heiß begehrt.

Bevor er im TV Karriere machte, arbeitete Günther Jauch beim Radio. Schon damals an seiner Seite: Thomas Gottschalk. Während die beiden heute regelmäßig für „Denn Sie wissen nicht, was passiert“ vor der Kamera stehen, war Günther Jauch damals mal als Chef von Thomas Gottschalk im Dienst. Am Montagabend (21. November) verrät der Moderator jetzt in dem RTL-Format „Das Phänomen Günther Jauch“ mit Oliver Pocher Details über die Anfänge seiner langjährigen Freundschaft.

Günther Jauch packt über Freundschaft mit Gottschalk aus

Was viele sicherlich nicht wussten, Günther Jauch war lange Zeit Fan von Thomas Gottschalk, bevor er schließlich mit ihm zusammenarbeitete. „Ich habe ihn als Radiohörer zum ersten Mal wahrgenommen“, erzählt er.

Gottschalks Sendung ließ den jungen Jauch damals sogar im Auto bibbern, so spannend war es, was der „Wetten, dass..?“-Moderator im Radio erzählte. „Der Mann war für mich eine akustische Revolution“, sagt er anerkennend über seinen langjährigen Freund und Kollegen.

Günther Jauch war mal Chef von Thomas Gottschalk

Später tauschte sich Jauch mit Gottschalk über Themen aus und arbeitete mit ihm zusammen. Dabei sogar zeitweise als Chef des heutigen ZDF-Stars. Der Grund: Thomas Gottschalk war als freier Mitarbeiter angestellt, tauchte nur zwischendurch auf und präsentierte die Themen, die Jauch ihm als Festangestellter, und damit Chef von Gottschalk, vorbereitet hatte.

Jauch habe „fünf oder sechsmal so viel gearbeitet, wie er“, erzählt der „Wer wird Millionär?“-Moderator rückblickend. Und trotzdem hätte er um einiges weniger verdient, als Thomas Gottschalk. In Sachen Eigensinn war Gottschalk früher wohl schon lieber sein eigener Herr. „Wenn es irgendeinen Menschen gibt, der sich nicht von einem Chef einhegen lässt, dann ist es Thomas Gottschalk“, erzählt Jauch und gibt damit einen Einblick in das frühere Arbeitsverhältnis.

Chef-Dasein hin oder her, die beiden verstanden und verstehen sich bis heute blendend und nicht zuletzt war es Gottschalk, der seinen Kollegen überhaupt erst zum Fernsehen brachte. „Ich muss zugeben, dass er mich in die Unterhaltung gequatscht hat“ – eine Freundschaft die Großes hervorgebracht hat.