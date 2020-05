Günther Jauch bald bei „Let's Dance“? RTL-Moderator mit überraschendem Geständnis

View this post on Instagram

Heute 20:15 Uhr bei RTL treten meine wunderschöne @fraukeludowig_official 🖤, @wayne_interessiert_s , @christall_official , @mariobarth und ich gegen den lieben Günther Jauch an (bist du wirklich nur auf Tiktok? 😂) . Der Moderator @oliverpocher hat mich sogar während der Sendung gelobt. What??? Ich weiß, ich kann es auch nicht glauben. 🤷🏼‍♀️ Also falls es RTL nicht raus geschnitten hat, weil es vielleicht zu ungewöhnlich ist, dann dürft ihr diese Sendung NICHT verpassen. Hat so viel Spaß gemacht und vor allem war es sehr Lustig. 🖤 Danke nochmal an ALLE #teamworkmakesthedreamwork und @rtl.tv und mein Team @bwmcommunications 🖤 #WoIstGünther ? HuM @av.makeup.hair 🐆