Günther Jauchs Jahresrückblick: Skandal-Paar rausgestrichen – „Die haben Hausverbot“

Es ist mal wieder soweit. Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende entegegen. Da dürfen auch die Jahresrückblicke nicht fehlen. Heute Abend wird Günther Jauch auf RTL durch „2020! Menschen, Bilder, Emotionen“ führen.

Wie Günther Jauch nun bereits verriet, wird ein ganz bestimmtes Skandal-Paar in dem Jahresrückblick allerdings nicht auftauchen.

Günter Jauch führt heute durch den Jahresrückblick von RTL

Im Dezember dürfen auch die TV-Rückblicke auf das zurückliegende Jahr nicht fehlen. Heute Abend ist es dann bei RTL soweit. „2020! Menschen, Bilder, Emotionen“ soll den Zuschauern noch einmal zeigen, was in diesem Jahr alles passiert ist. Wer wäre für eine solche Sendung besser geeignet als Günther Jauch?

---------------

Das ist Günther Jauch:

Günther Jauch wurde am 13. Juli 1956 als Günther Johannes Jauch in Münster geboren

Er studierte zunächst Jura

Später brach er das Studium aber ab, um an die Deutsche Journalistenschule zu wechseln

Dann war er Sportmoderator beim BR

Mit 29 Jahren wechselte er ins Fernsehen

Seit 1999 ist er der Quizmaster bei „Wer wird Millionär“ und Moderator bei anderen TV-Formaten

---------------

Man könnte nun meinen, dass das Jahr 2020 eigentlich nur von der Corona-Pandemie geprägt war. Doch es gab auch einige Ereignisse neben der Pandemie. Bereits vor der Ausstrahlung von „2020! Menschen, Bilder, Emotionen“ hat Günther Jauch im Gespräch mit Frauke Ludowig einige Details verraten.

Günter Jauch streicht Skandal-Paar aus Jahresrückblick

In dem Jahresrückblick von RTL werden auch Promis eine Rolle einnehmen. Deswegen wird Günther Jauch wieder einige Stars begrüßen. Ein Paar wird dabei aber ganz sicher nicht dabei sein: Michael Wendler und seine Frau Laura Müller.

--------------

Weitere Promi-News:

„The Voice of Germany“ am Sonntag ohne Samu Haber – der traurige Grund

Queen Elizabeth II.: Schock für die Königin – jetzt kehrt auch noch SIE ihr den Rücken

Vanessa Mai: Heißes Outfit – so sexy war Nikolaus noch nie

---------------

Besonders Michael Wendler hatte dieses Jahr durch zahlreiche Äußerungen dafür gesorgt, dass er zumindest dauerhaft im Gespräch war. Eigentlich genau das Richtige für einen Jahresrückblick oder etwa doch nicht? Günther Jauch verriet in dem Gespräch mit Frauke Ludowig auch, warum das Paar bei „2020! Menschen, Bilder, Emotionen“ nicht dabei ist.

Günter Jauch: „Die haben Hausverbot“

Über Michael Wendler und Laura Müller antwortet er mit einem Lachen: „Die haben Hausverbot bei RTL.“ Verwundern würde das wohl niemanden. Immerhin hatte der Wendler plötzlich als Jury-Mitglied von DSDS hingeschmissen und den Sender stark kritisiert.

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Michael Wendler und Laura Müller: Der Wendler machte 2020 mit Skandalen Schlagzeilen. (Symbolbild) Foto: imago images / Future Image

Anschließend geriet er mit seinen Verschwörungstheorien immer wieder in die Schlagzeilen. „Wenn’s an Verschwörungstheorien geht, wird’s bei mir wirklich eng“, so Günther Jauch. Scheint so, als ob der Wendler nicht nur dieses Jahr im Jahresrückblick bei Günther Jauch fehlen dürfte. (gb)