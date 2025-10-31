Offiziell: Gülcan Kamps erwartet Baby Nummer 2

Babyfreuden bei Gülcan Kamps! Die Moderatorin hat es endlich offiziell gemacht: Sie und ihr Mann Sebastian werden wieder Eltern.

Mit einem süßen Instagram-Post sorgt die 43-Jährige am Freitagmorgen (31. Oktober) für Jubel bei ihren Fans. Zu einem emotionalen Video, untermalt mit dem Supremes-Hit „Baby Love“, schreibt Gülcan: „Wir freuen uns riesig. BABYKAMPS2 is coming.“ Dazu setzt sie Hashtags wie „schwanger“, „gesegnet“ und „schon jetzt verliebt“.

Gülcan Kamps lässt die Babybombe platzen

Die Reaktionen? Pure Begeisterung! Unter dem Post überschlagen sich die Glückwünsche. „Herzlichen Glückwunsch, liebe Gülcan! Eine wunderschöne Schwangerschaft wünsche ich dir!“, schreibt eine Followerin. Eine andere jubelt: „Sonnenschein, ich freu mich so für dein Mamaherz!“

+++ Auch spannend: Paukenschlag bei „My Style Rocks“: Jetzt ist es offiziell! +++

Für Gülcan ist diese Schwangerschaft ein echtes Geschenk. Denn leicht war der Weg zur Familie nicht. Fünf Jahre lang versuchten sie und Sebastian vergeblich, ein Baby zu bekommen. In der Sat.1-Doku „Unser Mallorca“ sprach sie später offen über diese schwierige Zeit: Es sei „die größte Herausforderung ihres Lebens“ gewesen.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Dezember 2021 war es dann endlich so weit: Ihr erster kleiner Schatz kam zur Welt. Seitdem zeigt sich Gülcan als stolze Mama – immer mit einem Lächeln und viel Herz. Doch offenbar war für sie schnell klar: Da geht noch was!

Mehr Nachrichten haben wir für dich heute hier zusammengestellt:

Schon im April 2023 verriet sie auf Instagram, dass sie sich ein Geschwisterchen wünsche. „Baby Nr. 2?! Yes, Baby“, schrieb sie damals und erklärte: „Ich wünsche mir für meinen Schatz einen kleinen Partner in Crime, weil wir ein Kind haben, dass so gerne mit älteren Kids spielt und jüngere kuschelt und füttert.“