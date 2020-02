Großwildjagd: Jägerin (27) packt aus – „Egal ob Hase oder Löwe...“

Für die meisten Menschen ist sie ein absolutes No-Go. Die Großwildjagd. Immer wieder werden Fälle bekannt, bei denen sich blinde Wut im Netz aufstaut, sich auf einen Großwildjäger entleert.

Das Sat1-Magazin Akte hat mit einer jungen Frau gesprochen, deren Traum es ist, einmal ein Zebra zu schießen. Was sind ihre Beweggründe? Und wird sie wirklich ein Zebra vor die Flinte kriegen?

Großwildjagd: Jägerin packt aus

Shanna Reis (27) hat seit drei Jahren einen Jagdschein. Überraschend, die junge Jägerin ist Vegetarierin. Isst normalerweise überhaupt kein Fleisch. Und doch ist sie begeisterte Jägerin. Warum so eine Wut gegenüber der Großwildjagd besteht, kann sie nicht nachvollziehen.

„Die Leute verstehen, wenn man im eigenen Land Tiere tötet. Das ist in den Köpfen irgendwie drin. Aber sobald man das dann als Reise macht, kippt da ein Schalter um“, so Shanna gegenüber Sat1.

---------------------

Großwildjagd: Das sind die Big Five

Als die Big Five, auf deutsch die „Großen Fünf“, bezeichneten Großwildjäger früher fünf bestimmte Tiere in Afrika

Elefant

Nashorn

Büffel

Löwe

Leopard

---------------------

Kein Unterschied ob Hase oder Löwe

Für sie gibt es keinen Unterschied darin, ob man das Tier im heimischen Wald oder der afrikanischen Savanne erlegt.

„Ich bin Jägerin, also überlege ich, in welches Land könnte ich reisen, wo ich vielleicht auch die Jagd ausüben kann, um auf diese Weise Land Kultur und natürlich auch Natur erleben kann. Ich fahre dahin, um natürlich ein Tier zu erlegen. Aber das ist ein Teil des Jagderlebnisses. Das ganze Drumrum. Dieses Tier aufzuspüren, und erst mal an diesen Punkt zu kommen, gehört auch dazu. Wenn die Beweggründe für das Erlegen eines Tieres richtig sind und vernünftig nachvollziehbar, dann ist es erst mal egal, ob wir über einen Hasen reden oder über einen Löwen in Namibia.“

Jagdreise nach Namibia

Großwildjägerin Shanna will ein Zebra schießen. Foto: imago images

Das Magazin begleitet die 27-Jährige auch in eben jenes Namibia. Sie hat eine Jagdreise für ein Zebra gebucht. Mehrere Tausend Euro kostet der Abschuss eines solchen Tieres. Staatlich genehmigt natürlich. Und unter Aufsicht eines professionellen Jägers, der die Gesetze des jeweiligen Landes kennt und einhält.

Für Shanna sollte der Namibia-Urlaub jedoch nicht glücklich enden. Die Zebra-Herde war klüger als das Jäger-Team. Sie musste ihren Urlaub ohne Abschuss beenden.

Die ganze Dokumentation kannst du hier sehen.