Einmal Herbert Grönemeyer in Bochum sehen – diesen Traum haben viele seiner Fans. Schließlich hat sich der 67-Jährige mit seiner Bochum-Hymne in der Ruhrpott-Stadt unsterblich gemacht. Zum 40-jährigen Jubiläum der legendären „4630 Bochum“-Platte kehrt Herbert Grönemeyer in sein Wohnzimmer zurück.

So kündigte der Veranstalter „Dirk Becker Entertainment“ ein Grönemeyer-Konzert am 12. Juni 2024 im Ruhrstadion an. Am Donnerstag (6. Juli) begann der Vorverkauf. Und die Fans sollten eine Achterbahn der Gefühle erleben.

Grönemeyer-Wahnsinn in Bochum: Fans rasten aus

Dass der Run auf die Tickets beim Grönemeyer-Heimspiel immens sein würde, war allen Fans klar. Doch was sich letztlich beim Vorverkauf um 11 Uhr über das Ticketportal „Eventim“ abspielen sollte, war gewaltig. Binnen Minuten war der Termin am 12. Juni restlos ausverkauft. Lukas aus Essen, der seine Eltern mit Eintrittskarten überraschen wollte, ging dabei wie viele andere leer aus.

Was er nicht mitbekommen hatte: Am Vormittag hatte der Veranstalter noch einen Zusatztermin am 13. Juni bekanntgegeben. „Als ich aus der Mittagspause kam, war auch der Termin schon restlos ausverkauft“, sagt der Essener im Gespräch mit DER WESTEN. Dass der zweite Termin nicht direkt bei der Tour-Ankündigung kommuniziert wurde, dafür hat Lukas wenig Verständnis: „Was sind das für Schweine?“, dachte er sich frustriert.

Irre Grönemeyer-Wende in Bochum

Doch am Nachmittag erlebte der Essener dann die nächste große Überraschung. Denn wegen der großen Nachfrage gab der Veranstalter doch tatsächlich einen dritten Termin bekannt. So spielt Herbert Grönemeyer auch am 15. Juni in Bochum!

Und dieses Mal sollte Lukas die Nachricht rechtzeitig bekommen und hatte Glück. So konnte er nicht nur zwei Karten für seine Eltern, sondern auch noch noch Tickets für eine Freundin besorgen. Am Ende war die Aufregung also ganz umsonst und der Essener ist doppelt glücklich. Denn der zweite Zusatztermin ist an einem Samstag und nicht wie die beiden anderen Konzerte unter der Woche. „Das ist für meine Eltern natürlich perfekt, weil sie dann am nächsten Tag nicht früh raus müssen.“