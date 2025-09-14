„Grill den Henssler“-Star Reiner Calmund: „Das haben mir die Ärzte geraten“

Jetzt ist Schluss mit der großen Schlemmerei. Am Sonntagabend (14. Sonntag) verabschiedet sich Reiner „Calli“ Calmund (75) nach 18 Jahren und 263 Shows endgültig von „Grill den Henssler“. Für den Kult-Experten war es ein tränenreicher Abschied.

Calli zu „Bild“: „Das waren 263 Sendungen und über 1.900 Gerichte, wenn ich richtig gerechnet habe. Meine Geschmacksnerven haben jedes Mal Samba auf der Zunge getanzt!“ VOX widmet ihm deshalb gleich einen ganzen Abend. Um 20.15 Uhr läuft das „Grill den Henssler“-Sommerspecial, danach folgt „Prominent! Spezial – Danke Calli!“.

Reiner Calmund hört bei „Grill den Henssler“ auf

Für Calmund war der Abschied kein leichter Gang. „Ich bin natürlich gerührt davon, die ganze Show ist mir schwergefallen“, so er. „Ich wusste vorher, dass da die Tränchen bei mir laufen und so kam es dann auch. Auch bei der After-Show-Party habe ich noch einmal vor allen geweint. Es war einer der schönsten Abende und die schönste Show von allen!“

+++ Schock bei „Grill den Henssler“: Dreh-Stopp! Juror muss ins Krankenhaus +++

Damit endet eine Ära. Doch ganz zieht sich der frühere Bundesliga-Manager von Bayer Leverkusen nicht zurück: „Ich werde noch kleinere Auftritte machen, vor allem im Fußball – aber keine großen Shows mehr.“ Einige Fans dürften sich allerdings fragen, ob sein Rückzug mit dem Zusammenbruch beim Dreh im Januar zu tun hat? Damals kam Calli mit Herzrhythmusstörungen ins Krankenhaus.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Jetzt stellt er gegenüber dem Boulevard-Blatt klar: „Das war nicht der Grund aufzuhören. Ich wollte generell kürzertreten. Mir geht es jetzt aber wieder sehr gut. Ich messe mir immer morgens und abends den Blutdruck, um solche Vorfälle auszuschließen. Das haben die Ärzte mir geraten.“

Und noch etwas hat er bei seinem Abschied bemerkt: „Wenn ich angespannt bin, öffne ich jetzt immer leicht den Mund. In der letzten Show war ich sehr oft angespannt.“