„Grill den Henssler“: Premiere in Vox-Show! Jetzt mischt ER mit

Neue Woche, neues Glück heißt es am Sonntagabend (30. Oktober) wieder bei „Grill den Henssler“. Die Kandidaten sind heiß und stehen damit TV-Koch Steffen Henssler in nichts nach. Wie immer heißt es: grillen oder gegrillt werden. Dass Zeitdruck und mangelnde Kocherfahrung schnell zu einer gefährlichen Kombination werden können, dürften treue „Grill den Henssler“-Fans mittlerweile wissen.

Damit das Promi-Team aus Folge vier in Staffel 17 der Vox-Show nicht damit kämpfen muss, haben sie einen Profi an ihrer Seite. Nichts Ungewöhnliches soweit, würde der nicht mit ihnen eine „Grill den Henssler“-Premiere feiern.

„Grill den Henssler“-Coach ist kein Unbekannter

Im Team gegen Starkoch Steffen Henssler treten diesmal Melissa Khalaj, Ralf Moeller und Wayne Carpendale als Gäste an. Sie wollen Henssler mit ihren Kochkünsten ans Messer liefern und die Experten, bestehend aus Christian Rach, Reiner Calmund und Jana Ina Zarrella, überzeugen.

Kein leichtes Unterfangen, bei dem Alexander Wulf allerdings helfen kann. Der Gastronom ist zum ersten Mal als Coach dabei und auch wenn sein Name einigen nichts sagen dürfte, ist er definitiv kein Unbekannter im TV.

„Grill den Henssler“: Neuer Coach? Das ist Alexander Wulf

Der deutsch-russische Koch brillierte auch schon über die Landesgrenze von Deutschland hinaus mit seinen Fähigkeiten in der Küche. Im Fernsehen kennt man ihn als WDR-Koch bei „Hier und heute“.

Alexander Wulf ist als Coach bei „Grill den Henssler“ am 30. Oktober zum ersten Mal in der Vox-Show. Foto: RTL / Frank W. Hempel

Und auch bei Vox tauchte er bereits auf. Für „Das perfekte Dinner“ stand er gleich zweimal am Herd und bei „Ready to beef!“ wies er Starkoch Tim Mälzer in seine Schranken. Wenig später sah man ihn dann bei „Kitchen Impossible“, bis er jetzt bei „Grill den Henssler“ unterkam.

Dass Wulf jetzt im Coach-Team mitmischt und mit seinen Tipps und Übungseinheiten den Promis dabei helfen kann, Steffen Henssler zu schlagen, sorgt für Begeisterung. Zu der Ankündigung des Senders auf Instagram schreibt ein Fan: „Bislang hat Alexander Wulf jede Show gewonnen, wenn ich mich recht erinnere. Ich denke, es bleibt dabei.“ Wayne Carpendale und Co. dürften sich freuen, sollte der Fan mit seiner Aussage Recht behalten.

„Grill den Henssler“ läuft immer sonntags um 20.15 Uhr bei Vox und ist online in der Mediathek bei RTL+ abrufbar.