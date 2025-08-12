Reiner Calmund nimmt Abschied von „Grill den Henssler“ – „Sehr emotional“

Seit der ersten Folge war er dabei, doch nach 18 Jahren ist Schluss. „Grill den Henssler“-Juror Reiner Calmund verlässt die beliebte Vox-Kochshow. Bekannt wurde sein Abschied bereits im März diesen Jahres, jetzt rückt seine letzte Folge in greifbare Nähe. Nach 261 Ausgaben habe er schlicht „wirklich alles gegeben – und gegessen“, erklärte er bereits im Gespräch mit RTL.

Vox verrät nun erste Details zur großen, emotionalen Abschiedssendung.

Reiner Calmund nimmt Abschied von „Grill den Henssler“

Mit dem Start der neuen Sommer-Staffel von „Grill den Henssler“ heißt es am 14. September Abschied nehmen. Reiner Calmund sagt gleich in der ersten Folge „Auf Wiedersehen.“ Und das auf der Seebühne im Elbauenpark Magdeburg, wo die Sendung bereits aufgezeichnet wurde.

Auf Instagram heizt Vox die Zuschauer schonmal ein: „Callis letzte Punktevergabe wird legendär und sehr emotional!“ Der scheidende Juror selbst kommentiert: „Von mir gibt’s ein lachendes und ein weinendes Auge.“ Getrübt sei seine Stimmung dennoch nicht. „Aber ich freue mich sehr auf die Sendung!“, so Calli. Auch die Fans reagieren bereits auf den bevorstehenden Abschied.

„Grill den Henssler“-Fans äußern sich sofort

Unter dem Instagram-Post von „Grill den Henssler“ finden sich zahlreiche Kommentare. „Wir werden ihn vermissen“, schreibt ein User. Ein anderer meint: „Ich freue mich schon auf die Sendung.“ Und ein Dritter kommentiert schlicht: „Endlich wieder.“

In den verbleibenden fünf Sommer-Folgen übernehmen dann wechselnde Gastjuroren den Platz von Calli, darunter Bruce Darnell, Joachim Llambi und Guido Maria Kretschmer.

Die sechs neuen Folgen starten am 14. September 2025 bei Vox, eine Woche vorher sind sie bereits exklusiv auf RTL+ abrufbar. Jede Ausgabe steht dabei unter einem eigenen Motto: ein Coach-Special (21.9.), bei dem die Koch-Coaches selbst ranmüssen, ein Mallorca-Special (5.10.) sowie ein Paar-Special (12.10.) mit Verona Pooth und Ehemann Franjo.