„Grill den Henssler“: Steffen Henssler lästert über seine neue Moderatorin – „Nicht mal zweite Liga!“

Starkoch Steffen Henssler aus Hamburg ist seit Jahren extrem erfolgreich mit seiner VOX-Show „Grill den Henssler“. Doch die Beliebtheit beim Publikum hat nicht nur der charmante Profi zu verantworten – auch die weibliche Moderatorin, die Henssler während der Show bändigt, ist entscheidend.

Und da machte Ruth Moschner bei „Grill den Henssler“ jahrelang einen guten Job. Die attraktive Blondine war beim Publikum schnell sehr beliebt und fand immer den richtigen Ton, um Köche, Jury und Showgäste bei Laune zu halten.

„Grill den Henssler“: Moderatorinnen-Wechsel ärgerte die Fans

Doch im vergangenen Jahr war Schluss, Moschner wurde bei „Grill den Henssler“ durch Annie Hoffmann ersetzt. Die hatte es zu Anfang extrem schwer – die Fans verstanden den Wechsel nicht und warfen Hoffmann fehlende Schlagfertigkeit vor.

Ob das der Grund ist, warum Annie Hoffman nach nur einer Staffel die Show schon wieder verließ, ist nicht bekannt. Fakt ist aber: Sie wurde ersetzt. Und zwar durch Laura Wontorra, die bisher vor allem Sportformate moderiert hat. Aber Kochen und Sport – das ist sich ja gar nicht mal so unähnlich!

Das ist Steffen Henssler:

Steffen Henssler ist ein deutscher Koch, Kochbuchautor, Fernsehkoch und Entertainer

Er wurde am 27. September 1972 in Neuenbürg im Schwarzwald geboren

Der Fernseh-Koch leitet derzeit vier Restaurants

Zudem ist Henssler in diversen Fernsehshows tätig

Unter anderem bei „Grill den Henssler“

Ist Laura Wontorra die richtige Kandidatin?

Steffen Henssler jedenfalls ist glücklich über seine neue Kollegin und hat nur Lob für Wontorra übrig. Außer, wenn es um deren kulinarische Fähigkeiten geht! Da wird der TV-Koch gnadenlos: „Das Problem ist, dass Laura Wontorra kulinarisch nicht mal zweite Liga ist – eher so Freizeitliga“, soll er laut „Kölner Express“ mit einem Augenzwinkern gesagt haben.

Aber was sich neckt, das liebt sich bekanntlich. Und jetzt hat Laura Wontorra auf jeden Fall einen guten Grund, dem Henssler in der Show so richtig auf den Zahn zu fühlen... (wt)