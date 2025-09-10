Trauriger Abschied bei „Grill den Henssler“ – ER hört nach 18 Jahren auf

Diese Nachricht dürfte die Fans von „Grill den Henssler“ wohl schwer treffen. Am 14. September zeigt Vox die letzte Ausgabe, in der Jury-Mitglied Reiner Calmund die Punkte vergeben wird.

Nach 18 Jahren ist dann auch mal gut. Reiner Calmund hängt seine „Grill den Henssler“-Karriere endgültig an den Nagel. Für die letzte Sendung haben sich die Verantwortlichen etwas ganz Besonderes überlegt.

„Grill den Henssler“-Star hört nach 18 Jahren auf

Genauso wie Steffen Henssler ist auch Reiner Calmund seit der ersten Folge von „Grill den Henssler dabei gewesen. „Nach 18 Jahren Show- und Fernsehgeschichte, 1.288 verkosteten Tellern, 644 verschiedenen Gerichten, 9.451 vergebenen Punkten und 644.000 verputzten Kalorien sagt Reiner „Calli“ Calmund als Juror „Goodbye““, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung.

Weiter noch: „Für diesen besonderen Anlass hat er seine Gäste höchstpersönlich eingeladen: Comedian und Moderator Matze Knop, VOX-Urgestein Detlef Steves sowie seine ehemalige Jury-Kollegin, Comedienne und Musikerin Mirja Boes und Kochcoach Johann Lafer erweisen dem langjährigen Juror noch einmal die große Ehre. Natürlich darf auch das Kulinarische nicht zu kurz kommen – Callis letzte Punktevergabe wird legendär und sehr emotional!“

Doch wer wird den kultigen Jury-Chef ersetzen? In der Programmankündigung werden drei Gast-Juroren genannt: Bruce Darnell, Joachim Llambi und Guido Maria Kretschmer werden die Jury in verschiedenen Folgen komplettieren.

Vox zeigt die letzte Folge mit Reiner Calmund am 14. September ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Wer nicht abwarten kann, der hat die Möglichkeit den Abschied bereits vorab in der Mediathek bei RTL+ schauen.