Knallhart-Ansage: „Let’s Dance“-Juror Joachim Llambi teilt bei „Grill den Henssler“ aus

Wenn Joachim Llambi auftaucht, wird es selten gemütlich. Schließlich ist der „Let’s Dance“-Juror für seine scharfzüngigen Urteile bekannt. Nun mischt er als Gastjuror beim „Grill den Henssler Sommer-Special“ mit. Doch wer gehofft hatte, Llambi würde die prominenten Hobbyköche mit Samthandschuhen anfassen, der irrt gewaltig.

Mit dabei sind Isi Glück, Lorenz Büffel und Mickie Krause, die schon beim ersten Gericht Llambis Kritik ausgesetzt sind.

Malle-Stars schwitzen bei „Grill den Henssler“

Das Sommer-Special steht diesmal ganz im Zeichen von Mallorca. Beim „Malle-Special“ müssen Stars vom Ballermann ihr Können unter Beweis stellen. Dieses Mal allerdings nicht auf der Bühne, sondern am Herd. Gecoacht werden Isi Glück, Lorenz Büffel und Mickie Krause von Spitzenkoch Ali Güngörmüs, der gemeinsam mit dem Promi-Trio gegen Steffen Henssler antritt.

An der Seite der Stamm-Juroren Jana Ina Zarrella und Christian Rach nimmt auch Joachim Llambi als Gastjuror Platz. Und wie man ihn kennt, hält er sich mit Kritik nicht zurück. Moderatorin Laura Wontorra warnt ihn scherzhaft schon zu Beginn: „Salsa ist heute ’ne Soße. Zeig diesmal öfter die 10.“ Doch Llambi eröffnet den Jury-Abend mit gewohnt spitzer Zunge und teilt gleich kräftig aus.

Joachim Llambi teilt bei „Grill den Henssler“ aus

„Avocado lieblos, Büffel zu durch. Da musste schon die ganze Nacht durchgemacht haben“, urteilt Llambi über den ersten Promi-Teller und vergibt nur fünf Punkte. Auf die überraschten Gesichter reagiert er trocken: „Was denn? Wenn ihr den Llambi wollt, dann kriegt ihr ihn auch!“

++ auch interessant: DAS gab es bei „Grill den Henssler“ noch nie – Steffen Henssler eilt Kandidat zur Hilfe ++

Auch Rach und Zarrella erkennen Schwächen bei den Promis, während Hensslers Gericht von allen Seiten gelobt wird. Zarrella zückt sogar die Höchstwertung: eine 10. Damit geht der Profi früh in Führung.

Mehr Themen und News:

Im weiteren Verlauf des Abends bleibt Llambi seiner Linie treu und spart auch bei den nächsten Gängen nicht mit Kritik. „Dafür müsste ich ja minus sieben Punkte geben“, ätzt er gnadenlos über ein weiteres Promi-Gericht.

Ob die Ballermann-Stars das kulinarische Debakel noch aufholen können, erfahren Zuschauer am Sonntagabend (5. Oktober) auf Vox. Die Folge von „Grill den Henssler“ ist im Anschluss auch in der RTL+-Mediathek abrufbar.