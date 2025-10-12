Während Ross Antony turtelt, tickt Steffen Henssler aus – „Willst du mich verarschen?“

Am Sonntagabend (12. Oktober) fliegen im Elbauenpark Magdeburg wieder die Funken. Doppelt gemoppelt, hält besser – Das „Grill den Henssler Sommer-Special“ bei Vox präsentiert in dieser Woche ein „Paar-Special“. Moderatorin Laura Wontorra führt auch diesmal durch den Abend, während Steffen Henssler sich seinen prominenten Herausforderer-Duos Verona und Franjo Pooth, Ross Antony und Ehemann Paul Reeves und Eko Fresh mit Ehefrau Sarah Bora stellt.

Moderatorin Laura Wontorra ist seit 2020 fester Bestandteil von „Grill den Henssler“. Dass die Kreativität da mit der Zeit auf der Strecke bleibt und sich die Fragen wiederholen, ist auch Kandidat Ross Antony bereits aufgefallen. Ehe Laura Wontorra ihn etwas fragen kann, entgegnet er prompt: „Jetzt willst du unbedingt wissen, wie Paul und ich uns kennengelernt haben.“ Doch das war längst nicht die einzige schlagfertige Aktion des Abends!

Ross Antony plaudert bei „Grill den Henssler“ über seine Liebesgeschichte

Laura Wontorra nimmt es gelassen und sagt: „Könnten wir drüber reden, wenn du es mir direkt anbietest.“ Ross Antony legt daraufhin sofort los: „Wir waren auf einer Party von einer gemeinsamen Freundin. Er hat mich von Weitem gesehen – er hat seine Brille nicht angehabt – und dann hat er gesagt: ‚Ich bins fürs Leben‘ und dann habe ich ihn angeguckt und ich war so: ‚Sorry, ich muss leider gehen.‘ Dann bin ich tatsächlich wieder zurück nach Deutschland geflogen und dann haben wir sechs Monate miteinander geskyped – ja, so lange ist das her.“

An dieser Stelle grätscht die „Grill den Henssler“-Moderatorin dazwischen und möchte wissen: „Wie waren eure Skype-Namen? Deiner und Pauls.“ Ross Antony erzählt: „Also meiner war ‚Tabi-Boy‘, weil ich damals bei Tabaluga mitgespielt habe und Pauls war einfach nur ‚Geile Sau‘.“ Nach diesem kleinen Exkurs kehrt Ross Antony aber zu seiner Love-Story zurück: „Ich war damals in dieser ganz geilen Gruppe ‚Brosis‘ und dann hat Paul gesagt, dass ihm sechs Monate jetzt reichen und dass er jetzt auf jeden Fall rüberfliegen wird und schaut, was passiert. Und der Rest ist Geschichte. Er war von Anfang an ein Gentleman und mein Traummann und ich liebe ihn über alles.“

Harmonie bei Steffen Henssler – Fehlanzeige

Doch das war noch längst nicht alles! „Und jetzt erzähle ich dir noch eine Geschichte“, erklärt Ross Antony. „Paul hat auch den Heiratsantrag gemacht, was ganz toll war. Ich habe bei „Elizabeth“ gespielt – dem Musical in Stuttgart. Ich habe meine letzte Vorstellung gehabt und am Ende ging der Vorhang ständig hoch und wieder runter und ich dachte mir ‚Was ist hier denn los? Ich will einfach nur von der Bühne weg‘. Und dann kam dieser tolle Mann im Anzug und hat das alles auf Deutsch vorbereitet und hat mich vor 1.600 Leuten gefragt, ob ich ihn heiraten möchte. Das war der erste und letzte Moment, in dem ich richtig sprachlos war. Und dann waren in der ersten Reihe so zwei ältere Damen, die gesagt haben: ‚Sag endlich Ja, wir wollen nach Hause!'“

Dass Ross Antony und Gatte Paul Reeves ein perfektes Team sind, stellen sie auch bei „Grill den Henssler“ im Verlauf des Abends unter Beweis – in einer Kajak-Challenge. Während Paul in Ruhe zu den Wasserflaschen paddelt und sie schließlich an Ross übergibt, herrscht im gegnerischen Team ein völlig anderer Ton. Steffen Henssler befiehlt seinem Teampartner Howan: „Du sollst die Dinger tief reinstecken, du Ochse! Man das ist kein Ruderboot das ist ein Kajak.“

Als Howan die Flaschen nach einem Fehlwurf im Wasser versenkt, statt sie Profikoch Steffen Henssler einfach zu geben, entgegnet letzterer prompt: „Willst du mich verarschen?!“ Doch Howan hat einen triftigen Grund für seinen Patzer: „Ich glaube, ich kann das ohne Klamotten besser.“ Während bei Steffen und Howan also bereits die erste „Ehekrise“ ausgebrochen ist, harmonieren Ross und Paul perfekt miteinander.