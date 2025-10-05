Laura Wontorra ist bei „Grill den Henssler“ nicht nur die Moderatorin, sie ist auch jedes Mal ein echter Hingucker. Ob bei RTL, DAZN oder auf Instagram: Die 36-Jährige präsentiert sich stets perfekt gestylt. Und auch für das diesjährige Sommer-Special (5. Oktober) der Vox-Show hat sie modisch wieder alles gegeben.

Auf Instagram gewährte sie ihren Fans vorab einen Einblick hinter die Kulissen und dabei richtete sich der Blick vieler sofort auf ihr Outfit.

Laura Wontorra bei „Grill den Henssler“ – Fans schauen nur auf ihr Outfit

Laura Wontorra entschied sich für das „Grill den Henssler“-Special für ein kurzes, braunes Spitzenkleid, kombiniert mit kniehohen Stiefeln im Schlangenleder-Muster – ein echter Hingucker! Der Look kam auch bei ihren Followern bestens an. Vorab präsentierte sie den nämlich schon auf Instagram.

„Diese Stiefel – wie die Kirsche auf der Sahnetorte“, schwärmt ein Nutzer in den Kommentaren. „Sie sieht einfach so gut aus“, findet ein anderer Fan. Ein weiterer ist überzeugt: „Die schönste Moderatorin Deutschlands.“ Und auch Kommentare wie „Liebe es“, „Wow“, „Sensationell“ oder „Traumfrau“ häufen sich.

Malle-Stars heizen bei „Grill den Henssler“ ein

Während die Moderatorin vor der Kamera wieder mit Stil glänzt, geht es in der Show selbst heiß her. Das Sommer-Special steht diesmal ganz im Zeichen von Mallorca: Isi Glück, Lorenz Büffel und Mickie Krause treten am Herd gegen Steffen Henssler an.

Gecoacht werden die Promis von Ali Güngörmüs. In der Jury sitzen Jana Ina Zarrella, Christian Rach und als Gastjuror „Let’s Dance“-Urgestein Joachim Llambi, der für seine gnadenlos ehrlichen Urteile bekannt ist.

Und obwohl Laura Wontorra stets perfekt gestylt ist, teilt sie auch persönliche Botschaften mit ihren Fans. „Kein Mensch sieht ungeschminkt genauso aus wie mit perfekt gesetzten Highlights und Konturen. Und das ist auch völlig okay!“, schrieb sie kürzlich auf Instagram und zeigte sich dabei ganz natürlich.