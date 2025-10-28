Paukenschlag bei „Grill den Henssler“ – Nachfolger von Reiner Calmund offiziell

Fans von Grill den Henssler dürfen sich freuen: Die beliebte Vox-Show bekommt mit „Europa grillt den Henssler“ eine spannende Fortsetzung!

Ab dem 23. November geht es für Steffen Henssler um internationale Kochkunst und neue Herausforderungen. Mit dabei: frische Gerichte, prominente Gesichter und ein brandneuer Juror.

Zwei-Sterne-Koch ergänzt „Grill den Henssler“-Jury

Reiner Calmund hat seinen Posten als Juror verlassen – doch der Ersatz kann sich sehen lassen. Alexander Herrmann, deutschlandweit als Zwei-Sterne-Koch bekannt, rückt in die Jury von Grill den Henssler. Unterstützung bekommt er von Moderatorin Jana Ina Zarrella. Dazu kommen Gastjuroren wie Ali Güngörmüş, Léa Linster und Joachim Llambi, die das Trio abwechselnd ergänzen.

Erstmals treten bei „Europa grillt den Henssler“ 16 Nationen gegeneinander an. Unter der Leitung von prominenten Paten und Traditionsköchen schicken sie ihre besten Gerichte ins Rennen. Österreichs kulinarischer Star Johann Lafer wird Henssler beispielsweise mit einem typischen Gericht seiner Heimat fordern. Bei so viel internationalem Flair bleibt es bis zum Finale spannend!

Ab dem 23. November strahlt Vox „Europa grillt den Henssler“ immer sonntagabends um 20.15 Uhr aus. Wer nicht bis zum TV-Termin warten möchte, kann die Folgen eine Woche vorher exklusiv auf RTL+ streamen.