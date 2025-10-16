Nächster Abschied bei „Grill den Henssler“ – Christian Rach zieht die Reißleine

Die Fans von „Grill den Henssler“ haben es aktuell alles andere als leicht. Gerade erst mussten sie den Abschied von Reiner Calmund verkraften, schon flattert die nächste traurige Nachricht rein: Jury-Mitglied Christian Rach verabschiedet sich aus dem beliebten Vox-Format.

Nächster Abgang bei „Grill den Henssler“

Nach 103 Sendungen ist für den früheren Sterne-Koch endgültig Schluss. „Das ist heute meine letzte Bewertung und auch meine letzte Sendung bei ‚Grill den Henssler‘. Ich steige hier jetzt aus! Ich sage vor allem ihnen als Publikum, der Jury, allen vor und hinter der Kamera vielen, vielen Dank!“, erzählt Christian Rach in der letzten Folge der aktuell laufenden Staffel.

Seit 2019 hat Christian Rach zahlreiche Gerichte in der Sendung getestet und sorgte mit seiner offenen Art und seiner lockeren Zunge für unvergessliche Momente. Dieser Abschied fällt nicht nur den Zuschauern schwer, sondern sorgt auch im Team von „Grill den Henssler“ für Trauer.

Emotionale Worte bei „Grill den Henssler“

Kurz nachdem Christian Rach sein Show-Aus verkündet, findet Moderatorin Laura Wontorra emotionale Worte für ihren Kollegen: „Mir fällt es sehr schwer dich gehen zu lassen. Du bist immer so auf den Punkt, du bist ehrlich und trotzdem charmant, hast so viel Know-how. Du warst eine Bereicherung für diese Sendung. Du wirst sehr fehlen!“

Wer Christian Rach bei „Grill den Henssler“ ersetzen wird, ist bislang unklar. Bleibt abzuwarten, ob der Sender es so handhaben wird, wie bei Reiner Calmund. Nach seinem Abgang nahmen immer wechselnde Gastjuroren seinen Platz ein.