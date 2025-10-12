TV-Premiere bei „Grill den Henssler“: „Andere Liga“

Bei den diesjährigen „Grill den Henssler“-Sommerspecials wird es heiß – und das nicht nur am Grill! Denn erstmals steht Verona Pooths Ehemann Franjo in einer echten TV-Show als Kandidat vor der Kamera. Gemeinsam mit seiner Frau tritt der Unternehmer im großen Paar-Special der beliebten VOX-Kochshow gegen Starkoch Steffen Henssler an – und sorgt dabei für jede Menge charmantes Chaos. Doch eine Frage bleibt: Wie hat Verona Pooth es geschafft ihren Ehemann von diesem Projekt zu begeistern?

Neben den Pooths sind auch zwei weitere prominente Paare mit dabei: Rapper Eko Fresh mit seiner Frau Sarah Bora sowie Entertainer Ross Antony und sein Ehemann Paul Reeves. Gemeinsam sorgen sie für ein Sommerspecial voller Witz, Ehrgeiz und Kochleidenschaft – moderiert von Laura Wontorra und natürlich mit Kochprofi Steffen Henssler am Grill.

Franjo Pooth feiert TV-Premiere bei „Grill den Henssler“

Schon beim Betreten der Showküche ist klar: Hier übernimmt Verona das Kommando. Die Entertainerin, die seit Jahrzehnten als TV-Profi gilt, nimmt ihren Mann unter ihre Fittiche – laut, herzlich und mit einer guten Portion Humor. „Du musst gute Laune haben!“, ruft sie ihm immer wieder zu, während Franjo noch versucht, sich zwischen Pfannen, Grill und Kamera zurechtzufinden. Für ihn ist das alles Neuland, doch mit Verona an seiner Seite ist gute Unterhaltung garantiert.

Auf Instagram gibt es vorab bereits ein paar Einblicke: Beim Frühstücksbuffet beichtet Franjo Pooth Moderatorin Laura Wontorra: „Ich hatte so viel Wein getrunken an dem Abend, wo ich Verona zugesagt habe, beim Pärchen-Special mitzumachen.“ Die „Grill den Henssler“-Moderatorin war von dieser Aktion mehr als fasziniert: „Da hab ich mir wieder gedacht: Von Verona Pooth kann man einfach so viel lernen – taktische Kriegsführung. Verona, wie hast du das wieder gemacht?“

Verona Pooth weiß, wie der Hase läuft

„Die Anfrage kam. Steffen und ich kennen uns schon wirklich lange und es ist jedes Mal eine Freude, ihm den Stempel ins Gesicht zu drücken, obwohl er gut aussieht. Dann habe ich zum Ehemann gesagt: ‚Wir sind zusammen angefragt‘ und er sagte: ‚Ne, das ist ein Missverständnis, nimm Diego mit.‘ Diego war so schnell weg und sagte ich soll mein Ding alleine machen. Dann habe ich gesagt: ‚Franjo, jetzt musst du doch mit‘, erzählt die TV-Bekanntheit prompt.

Doch wie lief das Ganze aus Sicht ihres Ehemanns ab? Er berichtet: „Wie gesagt, ich hatte ein bisschen was getrunken an dem Abend und habe es dadurch auch vergessen. Jetzt war letzte Woche die Anfrage, ich solle doch jetzt langsam mal kommen und mich vorbereiten. Und dann habe ich gesagt: ‚Wozu denn vorbereiten?‘ Und jetzt sitze ich in dem Desaster und stehe hier.“

Verona Pooth grätscht noch einmal dazwischen: „Das ist das erste Mal, dass er überhaupt in einer TV-Show ist.“ Da kann auch Steffen Henssler sich einen Spruch nicht verkneifen: „Das muss ja wirklich viel Wein gewesen sein.“ Franjo Pooth kontert: „Als ich gehört hatte, dass ich gegen Tim Mälzer, ähh… Ne stimmt, sorry sorry, der ist ja eine andere Liga.“

Das große Paar-Special von „Grill den Henssler“ läuft am Sonntag (12. Oktober) um 20:15 Uhr auf VOX und ist bereits jetzt auf RTL+ abrufbar. Und eins steht fest: Mit Verona und Franjo Pooth am Herd ist nicht nur das Essen, sondern auch die Stimmung garantiert heiß.