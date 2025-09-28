DAS gab es bei „Grill den Henssler“ noch nie – Steffen Henssler eilt Kandidat zur Hilfe

Am Sonntagabend (28. September) fliegen im Elbauenpark Magdeburg wieder die Funken: Das „Grill den Henssler Sommer-Special“ bei Vox geht in die dritte Runde und bietet nicht nur heiße Kohlen, sondern auch jede Menge Drama und Lacher. Moderatorin Laura Wontorra führt auch diesmal durch den Abend, während Steffen Henssler sich seinen prominenten Herausforderern Lilly Becker, Tony Bauer und Calvin Kleinen stellt. Vor allem der Realitystar Calvin Kleinen sorgt dabei für einen denkwürdigen Moment.

Eigentlich wollte Kleinen gar nicht teilnehmen, wie er offen zugibt. Doch ausgerechnet Laura Wontorra überredete ihn – nicht ohne Grund: „Calvin ist mein Wunschkandidat“, erklärt sie vor laufender Kamera. Dass ihre Wahl für reichlich Zündstoff sorgen sollte, ahnte da noch niemand.

„Grill den Henssler“: Steffen eilt Calvin zur Hilfe

„Auf den hast du richtig Bock, das hab ich schon gemerkt. Und du hast ihn überredet? Was musstest du denn dafür tun?“, möchte Steffen Henssler sofort wissen, als er Laura Wontorras Sympathie für Kandidat Calvin Kleinen bemerkt. Im Hauptgang tritt der Calvin mit Lamm-Spareribs, Coleslaw und Maiskolben gegen den Profikoch an. Trotz eines Spickers des Rezepts auf seiner Hand zeigte sich schon früh, dass der Realitystar überfordert war. Wontorra probierte seine Kräuterbutter und zog sofort Steffen Henssler hinzu.

Der griff jedoch nicht nur beratend ein – er schälte Karotten, würzte den Mais und legte selbst Hand an die Beilagen. „Ich weiß doch, dass er dir am Herzen liegt“, sagte Henssler mit Blick auf die Moderatorin und half Reality-Bekanntheit Calvin Kleinen kurzerhand durchs Gericht. Was als kleine Unterstützung begann, entwickelte sich zu einem Eigentor. Als Jurorin Jana Ina Zarrella den Mais lobte, ahnte sie nicht, dass er von Henssler selbst zubereitet worden war. Am Ende wertete sie 10:9 für Kleinen – der damit den Hauptgang knapp für sich entschied.

Calvin Kleinen feiert seinen Triumph

Unverhofft kommt oft – das Publikum tobte, Calvin Kleinen riss die Arme in die Höhe: 26:25 – Sieg gegen den Koch-Profi! „Ja, ja, ja, geil, ey! Hammer!“, jubelte der Realitystar ungläubig. Auch wenn Steffen Henssler später betonte, dass es ihm mehr um den Spaß als um das Ergebnis gehe, sorgte die Szene für eines der Highlights des Abends.

Mit seinem spontanen Sieg bewies Calvin Kleinen, dass es bei „Grill den Henssler“ nicht nur ums Kochen, sondern auch um Entertainment und Überraschungen geht. Dass er dabei von Henssler höchstpersönlich unterstützt wurde, macht den Moment umso legendärer.

Das Sommer-Special zeigt einmal mehr, warum das Vox-Format „Grill den Henssler“ seit Jahren zu den beliebtesten Kochshows im deutschen Fernsehen zählt: Es ist die perfekte Mischung aus kulinarischer Spannung, schrägen Momenten und einer großen Portion Humor!