Grammys: Justin Bieber sauer – „Das kommt mir echt seltsam vor“

Am 31. Januar 2021 ist es wieder so weit: Die Grammys werden verliehen. Die Preisverleihung gilt als das wichtigste Event der Musikbranche. Verständlich also, dass die Stars geradezu darum kämpfen, eine Nominierung für den Award zu erhalten.

Popstar Justin Bieber gehört zu den Glücklichen, die im Januar auf einen der begehrten Grammys hoffen dürfen. Doch ein Detail an seiner Nominierung stört den Weltstar ungemein.

Grammys 2021: Justin Bieber erhält vier Nominierungen – und ist trotzdem unzufrieden

Jedes Jahr brechen auserwählte Promis wieder in Tränen aus, wenn sie plötzlich einen Anruf erhalten und mitgeteilt bekommen, dass sie für die Grammys nominiert sind. Auf die bevorstehende Verleihung im Januar darf sich vor allem Popsängerin Dua Lipa freuen. Die 25-Jährige hat stolze sechs Nominierungen für ihr zweites Studioalbum „Future Nostalgia“ erhalten.

Ihr Kollege Justin Bieber ist dieses Jahr zum 14. Mal nominiert. In vier Kategorien darf er 2021 auf eines der goldenen Grammophone hoffen. Doch der Erfolg scheint einen faden Beigeschmack für Justin zu haben, wie er nun bei Instagram erklärt.

Das ist Justin Bieber:

Justin Drew Bieber wurde am 1. März 1994 in London, Ontario geboren

Der Kanadier wurde durch Coverversionen berühmter Songs bekannt, die seine Mutter damals bei YouTube veröffentlichte

2009 wurde der Sänger von Weltstar Usher entdeckt – es folgte seine erste Single „One Time“

Sein Album „Purpose“ aus dem Jahr 2015 wurde über 7,8 Millionen Mal verkauft

Im Juni 2011 schaffte es der Sänger auf Platz zwei der Liste der bestbezahltesten Promis unter 30 Jahren: Das „Forbes Magazine“ errechnte Justins Einkommen von circa 53 Millionen US-Dollar innerhalb eines Jahres

Von 2010 bis 2018 führte Justin Bieber eine On-Off-Beziehung mit Sängerin Selena Gomez

Seit Oktober 2018 ist er mit Model Hailey Baldwin verheiratet

Grammys 2021: Justin Bieber fühlt sich missverstanden

Im Februar hat Justin Bieber sein neustes Album „Changes“ veröffentlicht und sich damit endlich wieder in die Musikrichtung getraut, die ihm selbst am meisten Spaß macht: R&B. Doch das scheint die Academy etwas anders zu sehen und nominiert den 26-Jährigen für die Kategorie „Bestes Pop-Album“.

Justin Bieber ist sauer. Wie konnte das nur passieren? In einem Instagram-Post macht der Popstar am Mittwoch seinem Ärger Luft: „'Changes' war und ist ein R&B-Album. Es wird nicht als R&B-Album anerkannt, was mir sehr seltsam vorkommt.“ Der Kanadier sei als großer Fan dieses Genres aufgewachsen.

„Dass es nicht in diese Kategorie gesteckt wird, das kommt mir echt seltsam vor“, betont Justin Bieber.

Justin Bieber ist auf dem Weg zum zweiten Grammy-Award

Zudem erklärt der Sänger, dass er „Popmusik absolut liebt“, man aber im Fall seines aktuellen Albums einfach nicht von Pop sprechen könne.

Seinen Text kommentiert Justin Bieber abschließend: „Bitte haltet mich nicht für undankbar, das sind nur meine Gedanken.“ Er bedankt sich bei allen Menschen, die seine Nominierungen überhaupt möglich gemacht haben und hofft auf das Verständnis seiner Fans. Die platzen bekanntlich so oder so vor Stolz.

Für Justin Bieber könnte es am 31. Januar 2021 den zweiten Grammy geben. Vor fünf Jahren gewann der Superstar seinen ersten und einzigen Grammy-Award für den Song „Where Are Ü Now“.

