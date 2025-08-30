Gordon Ramsay macht Diagnose öffentlich – seine Nachricht ist wichtig

Ein Pflaster, zwei Fotos: Gordon Ramsay zeigt auf Instagram eine Seite von sich, die man sonst kaum kennt. Der weltberühmte Sternekoch, berüchtigt für seinen scharfen Ton und legendär in Shows wie „Hell’s Kitchen“, offenbart seinen Fans etwas sehr Persönliches. Statt kulinarischer Kunst oder markiger Sprüche geht es diesmal um Gesundheit – genauer gesagt um Hautkrebs.

Der Brite erklärt, dass Ärzte ein Basalzellkarzinom bei ihm entfernt haben. Dazu postet er ein Bild mit großem Pflaster an der Kopfseite und ein weiteres mit einer Naht unterhalb des Ohrs.

Gordon Ramsay macht es öffentlich

Gordon Ramsay, bekannt durch „Hell’s Kitchen“, „Kitchen Nightmares“ und „MasterChef“, lobt das Ärzteteam für den Eingriff. Er zeigt sich dankbar, dass die Erkrankung rechtzeitig entdeckt wurde. Trotz ernster Diagnose verliert Ramsay nicht seinen Humor. „Es war definitiv kein Facelifting – sonst würde ich mein Geld zurückverlangen“, scherzt er in typischem Ton auf Instagram.

In seinem Post richtet Gordon Ramsay auch eine klare Botschaft an die Community.

Gordan Ramsay appelliert an Fans

„Bitte vergesst an diesem Wochenende eure Sonnencreme nicht“, wendet sich der Starkoch an seine Fans. Mit dem Appell betont er, wie wichtig Prävention ist. Viele Follower reagieren erleichtert, dass die Krankheit früh erkannt wurde, und wünschen ihm eine gute Genesung.

++ auch interessant: Mallorca-Star Isi Glück spricht Klartext – das hält sie wirklich von ihren DSDS-Kollegen ++

Das Basalzellkarzinom, auch Basaliom genannt, ist weißer Hautkrebs ohne Vorstufe. Besonders häufig entsteht es an stark sonnenbelichteten Stellen wie Gesicht oder Hals. Arme, Beine oder Rumpf sind seltener betroffen. Im Gegensatz zum Plattenepithelkarzinom tritt es nicht an Handflächen, Fußsohlen oder in der Mundhöhle auf.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mehr Themen und News:

Wird ein Basaliom früh entdeckt, sind die Heilungschancen sehr gut. Die Therapie erfolgt meist durch eine operative Entfernung. Gordon Ramsay zeigt mit seiner Offenheit, dass Aufklärung ebenso wichtig ist wie medizinische Behandlung.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.