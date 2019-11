„Goodbye Deutschland“-Star Werner Boesel: Schock-Diagnose

View this post on Instagram

Hilferuf aus Texas! 🇺🇸 Amerika-Auswanderer Werner Boesel ist schwer erkrankt „Momentan helfen Chemotherapie und Bluttransfusionen“, schreibt er #goodbyedeutschland in einer beührenden Mail. Ehefrau Christine ist immer an seiner Seite. So oft es geht und so gut es geht öffnet Werner noch sein Restaurnt „Joes German Restaurant & Schnitzel House“ 🍻🍖in bester Lage in Sulphur Springs. „Aber das ist keine langfristige Option mehr. Ich will das Restaurant in gute Hände übergeben.“ Sollte jemand Lust auf das Abenteuer Amerika 🇺🇸 haben oder jemanden kennen, kann er Werner Boesel jederzeit direkt anschreiben. „Interessenten sollten bedenken, dass auch Nebekosten und Startkapital anfallen. Ich moechte nicht, dass jemand deswegen scheitert.“, schreibt Werner! 🍀 wir wünschen dir, lieber Werner, gute Besserung und dass du einen Nachfolger für dein Baby findest.💪 @wernerboesel #sulphursprings #schnitzelhouse #texas #auswandernusa