„Goodbye Deutschland“ (Vox): Paar wandert in die USA aus – kaum angekommen, muss es um sein Leben fürchten

Der „American Dream“ lässt das Herz vieler Menschen höher schlagen. Auch bei „Goodbye Deutschland“ zieht es immer wieder Familien in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten.

So auch Javi und Kati aus Offenbach. Ihr Traum ist es, in Miami im Bundesstaat Florida eine Eisdiele zu eröffnen. Doch kaum ist das Paar in den USA angekommen, steht plötzlich sogar das Leben der beiden „Goodbye Deutschland“-Auswanderer auf dem Spiel!

„Goodbye Deutschland“: Auswanderung nach Miami

„Morgens kann man kurz an den Strand, ne Runde schwimmen gehen und dann in die Arbeit“, erklärt der 37-jährige Javi die Beweggründe, um Deutschland den Rücken zu kehren. „Wo kann man das hier? Nirgends.“

Das ist die Vox-Sendung „Goodbye Deutschland“:

„Goodbye Deutschland“ begleitet mehrere Auswandererfamilien bei ihrer großen Reise in ein neues Leben

In anderen Folgen werden auch Personen vorgestellt, die schon seit vielen Jahren im Ausland leben

Seit dem Jahr 2006 wird die Doku-Soap bei Vox ausgestrahlt

Berühmte Auswanderer sind Konny Reimann, Jens Büchner, Daniela Katzenberger und Jannine Weigel, die über das TV-Format hinaus Promi-Status erreichten

2011 wurde die Fernsehsendung sogar für den Deutschen Fernsehpreis nominiert

Die neuen Folgen sind bei TV Now abrufbar

Seine Frau Kati ist in Deutschland zwar glücklich - sie hat einen guten Job, weiß die Sicherheit zu schätzen – aber: „Es gibt einfach so viele Länder auf der Welt, die so interessant sind. In einem oder zwei muss man noch gelebt haben“, sagt sie.

„Goodbye Deutschland“-Paar wandert aus - dann die Katastrophe

Um den Traum zu verwirklichen, haben die beiden 50.000 Euro gespart, mit denen sie sich jetzt, begleitet von „Goodbye Deutschland“, auf den Weg in die USA machen.

Hurrikan Irma wütet in Miami Beach. Foto: Wilfredo Lee/AP/dpa

Drei Wochen nach dem Abschied von Deutschland haben die beiden einen Laden gefunden, in dem sie ihre Eisdiele eröffnen wollen. Doch dann müssen sie bangen: Ein Hurrikan ist im Anmarsch. Kati zeigt sich zunächst noch nicht allzu besorgt: „Alle hier sind der Meinung, das geht nie nach Miami. Am Anfang immer, aber dann dreht es weg.“ Doch falsch gedacht.

„Goodbye Deutschland“: Hurrikan bringt Leben in Gefahr

„Plötzlich wurde alles sehr konkret“, so die 37-Jährige weiter. „Dann hatten wir auf einmal kaum noch Zeit und alles wurde zwangsevakuiert.“ In Kuba waren zu diesem Zeitpunkt schon 13 Menschen Hurrikan Irma zum Opfer gefallen.

In den USA müssen 650.000 Menschen in den USA ihre Sachen zusammenpacken und ins Landesinnere fliehen. Unter ihnen auch Kati und Javi. Erst nach fünf Tagen können sie zurück nach Miami. Und sehen dort, was es heißt, in einem Land zu leben, wo Naturkatastrophen lebensgefährlich werden können.

Die Folge von „Goodbye Deutschland“ ist eine Wiederholung aus dem Jahr 2017 und läuft am Montag, 18. Januar, um 22.15 Uhr bei Vox. Ganze Folgen gibt es auch bei TV Now.