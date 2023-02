„Goodbye Deutschland“-Star im Krankenhaus: Ärzte wissen nicht weiter

Schlechte Nachrichten aus Tansania. Ein neues Leben wollte sich „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Janine Hundt in dem Land in Ostafrika aufbauen. Doch nun liegt die Auswanderin im Krankenhaus. Was ist nur passiert?

„Schockmoment in Tansania. Auswanderin Janine klagt über unerwartete Schmerzen im gesamten Oberkörper und Atemprobleme. Sie ist aktuell im Krankenhaus und die Ärzte geben ihr bestes sie wieder auf die Beine zu bekommen. Doch leider geht es ihr bisher noch nicht wirklich besser und niemand weiß, was wirklich mit ihr los ist“, heißt es vom „Goodbye Deutschland“-Team auf Instagram.

Sorge um „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Janine

Das Foto, welches die Auswanderin, die in dem afrikanischen Land ihren Partner Attu kennen und lieben lernte, auf Instagram teilte, zeigt sie in einem Krankenhausbett. Janine wirkt schwach und ausgelaugt. Und bei den Fans machen sich Sorgen breit.

„Spinnenbiss? So etwas hatte ich in Südafrika auch und erst Tage später wurde der Biss sichtbar, als sich dieser entzündete. Gute Besserung“, mutmaßt beispielsweise ein Fan der Vox-Auswanderer-Doku. Ein anderer ergänzt: „Man weiß ja nicht genau, was für Viechzeugs da rumkraucht. Hoffentlich nichts Schlimmes.“ Und ein Dritter schreibt: „Kann auch von Pflanzen kommen. Hatte ich auch so in der Art.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was Janine selbst auf Instagram zu ihrer Krankheit schreibt, klingt auf jeden Fall alles andere als gut. „Ich hatte gestern einen echt beschissenen Abend und auch heute früh geht’s mir noch nicht viel besser. Aus dem Nichts habe ich wahnsinnige Schmerzen im gesamten Oberkörper bekommen und auch jeder Atemzug tut wahnsinnig weh. Die Ärzte hier waren zwar bemüht mir zu helfen, aber bis jetzt weiß niemand, was mit mir los ist“, so die Auswanderin.

Mehr Nachrichten:

Bleibt nur zu hoffen, dass sich die Frau, die einst den Traum verfolgte, in Tansania ein eigenes Musikstudio zu eröffnen, schnell wieder erholt.