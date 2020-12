„Goodbye Deutschland“ (Vox): Familie wandert endlich aus – doch in Spanien trifft sie fast der Schlag

Damit hatten diese Auswanderer nicht gerechnet! Eigentlich wollten sich Laura (25) und Grant (23) Scott einen großen Traum erfüllen und nach Spanien auswandern. Die beiden werden vom „Goodbye Deutschland“-Team bei Vox begleitet. Doch als das Paar im südspanischen Málaga ankommt, machen sich erste Probleme bemerkbar.

Geld verdienen wollen die „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Laura und Grant mit ihrer eigenen Hundezucht. Das Geld muss für sie auch für Lauras siebenjährigen Sohn Louis reichen sowie ihrer Mutter und Oma. Aber die Familie verzweifelt fast.

„Goodbye Deutschland“ (Vox): Familie kommt in Spanien an und hat Schock

Doch genau wegen der Hundezucht gibt es Streit mit den Nachbarn. Die zehn Hunde werden auf einem Gelände unweit des Wohnhauses der Familie untergebracht. Alles sollte für die Familie von „Goodbye Deutschland“ vorbereitet und in Schuss sein.

Doch bei der Ankunft folgt der Schock. Die Zäune sind kaputt oder komplett verschwunden. Eine Gefahr für die Hunde, die sich in Spanien bislang nicht auskennen.

„Goodbye Deutschland“ -Auswanderin Laura Scott mit ihrer Familie. Foto: TVNOW / SEEMA Media

-----------------------------

Das ist die Vox-Sendung „Goodbye Deutschland“:

„Goodbye Deutschland“ begleitet mehrere Auswandererfamilien bei ihrer großen Reise in ein neues Leben

In anderen Folgen werden auch Personen vorgestellt, die schon seit vielen Jahren im Ausland leben

Seit dem Jahr 2006 wird die Doku-Soap bei Vox ausgestrahlt

Berühmte Auswanderer sind Konny Reimann, Jens Büchner, Daniela Katzenberger und Jannine Weigel, die über das TV-Format hinaus Promi-Status erreichten

2011 wurde die Fernsehsendung sogar für den Deutschen Fernsehpreis nominiert

Die neuen Folgen sind bei TV Now abrufbar

-----------------------------

„Goodbye Deutschland“-Auswanderin verzweifelt

Die 25-jährige Laura ist enttäuscht: „Uns wurde gesagt, das ganze Gelände ist eingezäunt, die Hunde können laufen, gar kein Problem. Und dann kommt man hin und der Zaun ist komplett ruiniert.“

--------------

Doch das ist nicht das einzige Problem. Das Auto, das sie vor einigen Wochen für 4.000 Euro gekauft hatten, macht Probleme, das Wasser im Haus ist kalt. Und: Die Nachbarn beschweren sich über die Hunde, drohen sogar, einen Anwalt einzuschalten. Laura ist verzweifelt. Wird das Paar mit der Auswanderung scheitern? (cs)

Ganze Folge „Goodbye Deutschland“ sehen

Die Folge konntest du am Montag ab 20.15 Uhr bei „Goodbye Deutschland“ auf Vox sehen. Ganze Folgen gibt es auch bei TV Now.

