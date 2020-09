„Goodbye Deutschland“: Paar wandert nach Cran Canaria aus – dann kommt die Schocknachricht

So richtig durchdacht scheint dieser Plan nicht. Am Dienstagabend zeigte „Goodbye Deutschland“ ein Paar, das auf die Kanaren auswandern will. Genauer gesagt nach Cran Canaria. Problem: Sina und ihr Jürgen sind erst seit einem Monat ein Paar. Doch mit „Goodbye Deutschland“ an ihrer Seite wollen sie das Risiko eingehen. Sie wollen nach Gran Canaria auswandern.

Dass dieser Plan gut durchdacht ist, darf eher angezweifelt werden. So lebte Sina acht Jahre in den USA, verdingte sich dort als Pole-Dancerin, Verkäuferin und Maklerin. Jedoch ohne großen finanziellen Erfolg. Auf Cran Canaria soll nun alles besser werden. Auch dort wollte die junge Frau, die direkt nach ihrer Heimkehr mit Jürgen zusammenzog und nun mit ihm auswandern will, als Maklerin arbeiten.

„Goodbye Deutschland“: Schocknachricht kurz vor der Abreise

Blöderweise zerschlug sich dieser Plan jedoch schon vor der Abreise auf die spanische Insel. „Eigentlich war es so abgemacht, dass ich da hinkomme und einen festen Job habe“, erzählt sie bei „Goodbye Deutschland“. „Ich hätte sogar meine eigene Wohnung gehabt, ein Mercedes wurde mir versprochen, mir wurde mein eigenes Büro versprochen. Es hieß sogar schon, die Möbel sind jetzt bald drin. Das waren alles falsche Versprechungen. Die Büroräume gibt es gar nicht. Deshalb habe ich jetzt so eine Angst.“

Sina und ihr Freund Jürgen auf Cran Canaria. Was wird aus ihrem Traum? Foto: TVNOW / 99pro Media

Denn die Auswanderung ist beschlossene Sache. Ein 'zurück' wollen die beiden nicht mehr gelten lassen. „Ich bin halt risikobereit, ich bin sehr abenteuerlustig. No risk, no fun“, tönt Sina. Bleibt nur zu hoffen, dass ihre Zuversicht nicht enttäuscht wird. Dazu kommt: Jürgen selbst arbeitet nicht, er leidet an Diabetes, bezieht eine kleine Erwerbsminderungsrente. Startkapital ist also kaum vorhanden.

Ohne Spanischkenntnisse kein Job

Die ersten Tage müssen sie bei Sinas Schwester wohnen, ein Dauerzustand sei dies jedoch nicht, so Sina. Sie sollte recht behalten. Denn schon nach sechs Wochen sind Sina und Jürgen wieder zurück in Deutschland. Sina fand einfach keinen Job. Das Problem: „Der Plan ging überhaupt nicht auf, dass ich als Maklerin arbeite, weil mir gesagt wurde, dass man englisch und deutsch aufgrund der Urlauber perfekt können muss. Tatsächlich war es dann so, dass die Immobilienbüros alle gefragt haben, ob ich fließend spanisch kann.“ Und das konnte Sina nun einmal leider nicht.

