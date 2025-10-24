Als „Goodbye Deutschland“-Auswanderin nach Hause kommt, ist sie fassungslos

Liebe und Tränen in der Karibik! Silvia (55) und Michael (37) erleben das bittere Ende ihrer Ehe. Nach 13 Jahren voller Höhen und Tiefen ist alles aus. Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderer stehen vor den Trümmern ihrer Beziehung.

Vor zwei Jahren wagten sie den Neuanfang auf Jamaika. Doch der Traum vom eigenen Restaurant platzte. Michael versank in Depressionen und finanzielle Sorgen kamen hinzu.

„Goodbye Deutschland“: Die Beziehungskrise spitzt sich zu

Silvia reist wegen eines Todesfalls zurück nach Deutschland. Michael bleibt allein auf Jamaika zurück. „Wir reden eigentlich kaum mehr miteinander“, gesteht Silvia. Die Ehe scheint am Ende.

Eine Woche Funkstille lässt Silvia verzweifeln. Zuhause angekommen, findet sie Michael betrunken vor. „Ich habe nichts Gutes gemacht“, sagt er teilnahmslos. Die Situation ist angespannt.

„Wieso hast du dein Telefon nicht abgenommen? Ich habe dir tausendmal geschrieben“, macht Silvia ihrem Ärger Luft. Michaels Depressionen belasten die Beziehung zusätzlich. Er zieht sich zurück und redet nicht mehr.

Das endgültige Aus

Nach der Restaurant-Pleite arbeitete Michael als Koch. Doch während Silvias Abwesenheit verlor er auch diesen Job. Monate später zieht Silvia einen Schlussstrich. Sie verlässt das gemeinsame Haus.

Michael soll nach der Trennung viel verkauft haben. Er ist inzwischen wieder in Deutschland. Zudem behauptet er, Silvia habe einen neuen, jüngeren Mann. „Alles Bullshit“, entgegnet sie nach „TAG 24“-Informationen.

Während Silvia ihre Sachen packt, schläft Michael in Stuttgart auf der Straße. Ein trauriges Ende einer „Goodbye Deutschland“-Liebe.