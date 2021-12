„Goodbye Deutschland“: Caro Robens filmt Andreas DABEI und ist stinksauer – „Spinner“

Schock für das „Goodbye Deutschland“-Paar Caro und Andreas Robens!

Die Mallorca-Auswanderer staunten nicht schlecht, als sie in ihr „Iron Gym“ in Palma kamen – denn dort wollte jemand einbrechen. Jetzt suchen die „Goodbye Deutschland“-Stars den Unbekannten öffentlich.

„Goodbye Deutschland“ (Vox): Caro und Andreas Robens stinksauer

Für die „Goodbye Deutschland“-Gesichter läuft es gut. Im TV haben Caro und Andreas Robens immer wieder Auftritte, gewannen 2020 das „Sommerhaus der Stars“ und machen mit ihren Fitnessstudios und Restaurants auf Mallorca Kasse.

Das „Goodbye Deutschland”-Paar Caro und Andreas Robens. Foto: RTL / 99pro media

Auch am Dienstag hatten Caro und Andreas Glück im Unglück. Ein Unbekannter wollte den Münzautomat am Eingang ihres Fitnesstudios aufbrechen. „Kennt ihn zufällig jemand?“, schreibt sie zu dem Bild eines Mannes mit weißer Kapuze und schwarzem Mundnasenschutz.

Das ist „Goodbye Deutschland“:

„Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ ist eine Doku-Soap, die Menschen bei ihrer Auswanderung ins Ausland begleitet

Die Sendung wird seit dem 15. August 2006 bei Vox ausgestrahlt

Die „Goodbye Deutschland“-Kameras begleiten Deutsche, die entweder planen auszuwandern oder bereits seit Jahren im Ausland leben

Berühmte „Goodbye Deutschland“-Auswanderer sind unter anderem Daniela Katzenberger, Danni Büchner, Konny Reimann oder Chris Töpperwien und Caro und Andreas Robens

„Goodbye Deutschland” war Auslöser für die Vox-Show „Der Albtraummann”, bei der ein Auswanderer zum mutmaßlichen Mörder wurde und immer wieder vom unwissenden Kamerateam des Senders begleitet wurde

Danach sieht man Andreas mit einem Hammer am Münzautomaten hantieren. „Ja, so verbringt man halt eben seine Zeit. Nachdem der Typ hier gestern unsere Kiste aufbrechen wollte, alles verbogen hat, muss es jetzt irgendwie wieder gerade gebogen werden, ganz toll“, kommentiert seine Frau Caro die Szene.

„Goodbye Deutschland“-Star Andreas: „Habe ihn noch nicht erwischt“

Dann stellt sie klar, dass sich der Aufwand für den Tatverdächtigen ohnehin nicht gelohnt hätte – denn es war kaum Geld in der Kasse. „Selbst wenn er die Kiste aufgemacht hätte, er hätte sechs Euro bekommen dafür. So ein Spinner, was denkt er eigentlich wieviel Geld darin ist, dass wir die Kasse tagelang nicht leeren?“

Während Andreas versucht, den Schaden rückgängig zu machen, bleibt ihm noch Luft für eine kleine Drohung an den Unbekannten. „Ich habe ihn noch nicht erwischt“, sagt der „Goodbye Deutschland“-Muckimann in die Kamera seiner Gattin. (kv)