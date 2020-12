„Goodbye Deutschland“ (Vox): Auswanderer hat hohe Schulden wegen Corona – doch er plant schon das nächste Projekt

Foto: TV Now

Die Corona-Pandemie betrifft die ganze Welt – und wirkt sich deshalb auch auf die Auswanderer der Vox-Show „Goodbye Deutschland“ aus.

In der aktuellen „Goodbye Deutschland“-Folge werden die Probleme der deutschen Auswanderer in Los Angeles thematisiert. In den USA stellt die Corona-Krise die überwiegend selbstständigen Auswanderer vor Herausforderungen.

„Goodbye Deutschland“: Deutsche mit Döner-Kette in Los Angeles

Matthias Classen besitzt in Los Angeles die Dönerbuden „Berlins – German Döner“. Ganze vier Restaurants hatte der USA-Auswanderer gemeinsam mit Bruder Simon erfolgreich geführt.

Doch bei „Goodbye Deutschland“ kommt raus, dass die Brüder wegen persönlicher Differenzen mittlerweile getrennte geschäftliche Wege gehen – und als wäre das nicht schlimm genug, kam es dann auch noch zur Corona-Krise.

-----------------------------

Das ist die Vox-Sendung „Goodbye Deutschland“:

„Goodbye Deutschland“ begleitet mehrere Auswandererfamilien bei ihrer großen Reise in ein neues Leben

In anderen Folgen werden auch Personen vorgestellt, die schon seit vielen Jahren im Ausland leben

Seit dem Jahr 2006 wird die Doku-Soap bei Vox ausgestrahlt

Berühmte Auswanderer sind Konny Reimann, Jens Büchner, Daniela Katzenberger und Jannine Weigel, die über das TV-Format hinaus Promi-Status erreichten

2011 wurde die Fernsehsendung sogar für den Deutschen Fernsehpreis nominiert

Die neuen Folgen sind bei TV Now abrufbar

-----------------------------

Classen, der eine fünfjährige Tochter hat, führt „Berlins“ mittlerweile alleine – und musste drei Lokale wegen der Corona-Krise schließen.

Weil er monatelang keine Einnahmen hatte, schuldet er dem Vermieter seiner Restaurants mittlerweile umgerechnet 30.000 Euro für vier Monate Miete. „Ich habe die Kohle, ich könnte es ihm jederzeit überweisen“, gibt Matthias Classen vor der Vox-Kamera zu. Aber der 37-Jährige will auf Unterstützung vom amerikanischen Staat warten und damit gleichzeitig Solidarität und Druck gemeinsam mit den anderen Mietern ausüben.

+++ „Goodbye Deutschland“ (Vox): Familie wandert aus – doch in Spanien erwartet sie eine böse Überraschung +++

Währenddessen plant der Auswanderer schon ein neues Projekt.

„Goodbye Deutschland“: Dönerbuden-Besitzer will jetzt DAS machen

Ausgerechnet mit Bruder Simon will Matthias sein neues Business starten – und der ist nicht abgeneigt.

Geplant ist ein Service für Luxus-Camping in Malibu, bei dem die Reisenden verschiedene Extras (Pferde-Ausritt, Klavierspieler, Motorradtouren) dazu buchen können.

„Wir sind Brüder, wir leben seit 34 Jahren zusammen. Das war nicht das erste Mal, und auch nicht das letzte Mal“, sagt Matthias zu dem vergangenen Streit mit seinem Bruder.

----------------

--------------------

Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderer wollen nach vorne schauen – auch wenn während der Sendung klar wird, dass bezüglich des neuen Projekts noch einiges an Gesprächsbedarf – und einige Schulden-Zahlungen – anstehen.

„Goodbye Deutschland“ kommt immer Montags um 20.15 Uhr auf Vox, die Folgen kannst du auch in der Mediathek bei TV Now sehen. (kv)