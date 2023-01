„Goodbye Deutschland“: Schockmomente auf Sansibar! Nach Einbruchserie greift Auswanderin zu drastischen Mitteln

Sie kehren Deutschland den Rücken zu und suchen fernab der Heimat nach ihrem Glück: Die Auswanderer von „Goodbye Deutschland“ begeben sich in der Sendung auf ganz besondere Abenteuer. So auch Jenny Amann, die auf Sansibar eine Auffangstation für gefährdete Wildtiere aufgebaut hat. Doch damit macht sie sich bei manchen Einwohnern nicht gerade beliebt.

Die Konsequenzen folgen bald. Mehrfach gibt es Einbrüche in ihr Haus und den Tierpark selbst. Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin lebt in großer Angst und greift deshalb zu drastischen Mitteln.

„Goodbye Deutschland“-Auswanderin legt sich mit Einheimischen an

Seit einigen Monaten hat die Tierliebhaberin Ärger mit einer Gruppe von Fischern, die in der Nähe ihrer Auffangstation ihr Geschäft betreiben. Illegale Rodung und die Art und Weise, wie die Gruppe die Fische fängt, schockieren Jenny so sehr, dass sie sich mehrfach an die Behörden wendet. Das passt den Einheimischen so gar nicht in den Kram.

Die Folge: Sie bedrohen die Auswanderin und brechen in die Auffangstation ein, um sie zu verängstigen. Der traurige Höhepunkt war dann erreicht, als Jenny körperlich angegriffen wurde und ihr ein Einbrecher die Nase zertrümmerte. Um sich und ihre Tiere zu schützen, stellt die gebürtige Heilbronnerin jetzt sieben Massai-Krieger ein, die ihr Grundstück rund um die Uhr bewachen und beschützen.

„Goodbye Deutschland“: Einbruchserie trotz Bewachung

Obwohl die Krieger alles dafür unternehmen, dass sich niemand dem Haus und den Tieren nähert, können sie nicht überall sein. Zwei von ihnen wurden im Schlaf überrascht, wie Jenny erzählt: „Wir haben in der Nacht plötzlich das Schießen gehört. Sechs Leute sind eingedrungen und haben die Armen überrascht. Die Aufpasser sind aufgewacht und haben sich hinter einer Säule versteckt. Dann haben sie die Gewehre aufgeladen und auf die geschossen. Leider haben sie nichts getroffen.“

Doch Jenny lässt sich nicht unterkriegen und schon gar nicht verscheuchen. Zwar hat sie vor allem Angst um ihre geliebten Tiere, doch sie scheut sich nicht vor der Konfrontation mit den Fischern. So kommt es, dass sie samt Personenschutz und dem Kamerateam am Strand entlang läuft, damit die Einheimischen sehen, dass sie sich nicht von ihnen drangsalieren lässt.

Die komplette Folge siehst du am Montagabend um 20.15 Uhr bei Vox oder vorab in der Mediathek bei RTL+.

