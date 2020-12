„Goodbye Deutschland“ (Vox): Shitstorm um Andreas und Caro Robens – Grund ist DIESER Satz

Selten hat ein TV-Paar die Meinung der Zuschauer so sehr gespalten wie Caro und Andreas Robens.

Sie gehören zu den bekanntesten und beliebtesten „Goodbye Deutschland“-Auswanderern: Und trotzdem: Caro und Andreas Robens spalten die Nation. Während die Bodybuilder auch viele Fans haben, darunter zum Beispiel Ex-Tagesschau-Sprecher Jan Hofer, sind andere Zuschauer immer wieder von Andreas' Aussagen geschockt.

In der „Goodbye Deutschland“-Jubiläumsausgabe werfen diverse Vox-Stars einen Blick auf den Anfang des Auswanderer-Paars. Schnell wird klar: Nicht jeder der Promis scheint ein Robens-Fan zu sein.

„Goodbye Deutschland“: Dieser Satz löste Shitstorm aus

Am Dienstagabend präsentierte Vox eine Spezialausgabe der beliebten Doku-Soap. In „Viva Goodbye Deutschland! Das Beste aus 15 Jahren“ wurden die spannendsten Geschichten erneut aufgerollt. Wer dabei selbstverständlich nicht fehlen durfte, waren Caro und Andreas Robens.

Die Kellnerin und der Türsteher lernten sich in einer Diskothek auf Mallorca kennen. Wenige Monate später heirateten sie, eröffneten ein gemeinsames Fitnessstudio und trieben sich gegenseitig zu Höchstformen.

So anders sah Caro Robens noch an ihrer Hochzeit mit Andreas aus. Foto: Screenshot TVNOW

Oder wie Andreas Robens zu sagen pflegte: „Die ist zwar ein bisschen pummeliger, aber aus der kannst du was machen. Die kannst du bauen! Die nimmst du mit zum Training und die ist klasse, die wird gut.“

Das ist „Goodbye Deutschland“:

„Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ ist eine Doku-Soap

Die Sendung wird seit dem 15. August 2006 bei VOX ausgestrahlt

Die „Goodbye Deutschland“-Kameras begleiten Deutsche, die entweder planen auszuwandern oder bereits seit Jahren im Ausland leben

Berühmte Auswanderer sind unter anderem Daniela Katzenberger, Jens Büchner, Konny Reimann oder Chris Töpperwien

„Goodbye Deutschland“-Paar löst Diskussion bei Promis aus

Ein Satz, der auch noch Jahre später für Furore sorgt. TV-Moderatorin Nina Moghaddam war entsetzt, als sie die Szene sah: „Das ist so asozial!“ Kollegin Panagiota Petridou sah das wohl etwas anders.

Völlig erstaunt fragte sie nach: „Warum? Das ist doch voll ehrlich! Hast du nicht schon mal mit deiner Freundin über den Körper von deinem Mann geredet? Ich tausendmal. Ich lästere immer bei meinen Freundinnen über meinen Freund.“ Ziemlich entsetzt entgegnete Nina nur: „Wer bist du?!“

Promis sind entsetzt von Andreas Robens' Plan

Mit dieser Meinung schien „Biete Rostlaube, suche Traumauto“-Moderatorin Panagiota allerdings eher allein dazustehen. Denn auch „Goodbye Deutschland“-Stars Marcel Remus und Fürst Karl-Heinz Richard von Sayn-Wittgenstein waren alles andere als begeistert. „Das ist halt echt krass“, gab Remus geschockt zu.

Fünfmal die Woche musste die Wuppertalerin trainieren und monatelang setze ihr Liebster sie auf Diät, damit sie „die stärkste Frau Spaniens“ wird. „Wie er aus so einer attraktiven Frau so etwas Muskulöses macht, was für mich eher monströs rüberkommt, kann ich nicht nachvollziehen“, stellte auch Ronald Schill erschreckend fest.

Du hast die Best-of-Show „Viva Goodbye Deutschland! Das Beste aus 15 Jahren“ verpasst? Keine Sorge, die ganze Folge gibt es auch online in der TVNOW-Mediathek.