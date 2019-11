„Goodbye Deutschland“-Schock: Vox-Auswanderin hat jetzt Tattoo auf dem Kopf

Foto: Tv now/ Instagram/ Caroline Robens

Das hat sie nicht ernsthaft getan?! „Goodbye Deutschland“-Star Caroline Robens ist einen radikalen Schritt gegangen. Mutig trifft es ebenfalls. Denn den Kopf der Mallorca-Auswanderin ziert jetzt tatsächlich ein riesiges Tattoo!

Und nicht einfach irgendeines. Die „Goodbye Deutschland“-Malle-Liebhaberin hat auf ihrer kurzgeschorenen Kopfhälfte nun ein Einhorn mit Langhanteln. Ihre Fans feiern Caroline dafür sogar.

„Goodbye Deutschland“: Auswanderin hat Tattoo auf dem Kopf

Mit diesen Worten lässt der Vox-Star seine Instagram-Follower nun wissen: „Endergebnis. Und ich bin wieder einmal mega zufrieden mit Martin Danrees Arbeit. Und Andreas gewöhnt sich bestimmt auch noch an das Einhorn.“

+++ Michael Wendler: Endlich Klarheit! Laura gibt bekannt – „Wir sind…“ +++

Mit Andreas meint die Bodybuilderin natürlich ihren Mann, den sie vor über zehn Jahren im „Oberbayern“ auf Mallorca kennen- und liebengelernt hat. Und der hat – genau wie Caroline selbst – einige Tätowierungen am Körper.

------------------------------------

• Mehr Themen:

+++ „Goodbye Deutschland“-Star Werner Boesel: Schock-Diagnose +++

+++ „Goodbye Deutschland“: Tochter von Danni Büchner empört – „Ist Jens Büchner wirklich tot?“ +++

+++ Jens Büchner: Witwe Danni teilt aus – „So ein Bullshit ehrlich!!!“ +++

-------------------------------------

„Goodbye Deutschland“-Star tätowiert sich Einhorn

Doch warum ausgerechnet ein Einhorn? „Einhörner sind süß“, findet die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin.

Am Tätowier-Prozess selbst hat Caroline ihre Instagram-Gemeinde ebenfalls teilhaben lassen. Die Sportlerin begründet ihre Tattoo-Idee so: „Es muss Farbe her! Der Winter ist für uns nicht nur Sofatime, sondern auch Tattoozeit.“

Das halten die Fans vom Kopf-Tattoo

So lauten die Kommentare der Fans zu der Aktion:

„Ich finde es mutig, aber nicht wegen des Tattoos, sondern den Schädel stechen zu lassen. Der ganze Körper muss doch vibriert haben oder?“

„Abgefahren!“

„Du bist so verrückt“

„Ach liebe Caro, deswegen folge ich dir! Du bist einzigartig und einfach total sympathisch!“

„Du bist der Typ für das außergewöhnliche... Ich finds stylisch.. Es passt zu dir. Es ist so wunderschön anders.“

Doch nicht bei allen kommt die neue Kopfbemalung gut an. So schreiben manche: „Ich weiß wirklich nicht, ob du dir damit einen Gefallen getan hast.“ Oder: „Was stimmt denn nicht mit dir, warum tust du es? Vielleicht ein Schrei nach Hilfe? Du hast so toll ausgesehen.“

Mallorca-Auswanderin wechselt oft Aussehen und Style

Für ihre ständig wechselnden Looks ist Caronline Robens schon länger bekannt. Erst blond, dann rot, dann wieder blond und jetzt eben mal ganz anders…