„Goodbye Deutschland“: Malle-Auswanderer ruft seine Frau an – als er DAS verkündet, trifft sie der Schlag

Es sollte alles so schön sein. Ein Alltag inmitten von Palmen, Sonne und Strand. Thorsten Dose (54) und seine Familie leben schon seit zig Jahren auf Mallorca. Der „Goodbye Deutschland“-Kandidat ist gelernter Edelstahlschlosser, seine Frau Andrea Goebel (49) hat auf der Insel einen eigenen Friseursalon.

Doch Corona hat finanziell alles verändert.

Als „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Thorsten seine Frau während eines Deutschlandbesuchs anruft, hat er etwas zu verkünden.

„Goodbye Deutschland“: Mallorca-Auswanderer vor finanziellem Ruin?

25 Jahre schon lebt Andrea Goebel auf Mallorca. In ihren Friseursalon kamen zu Hoch-Zeiten allerhand Promis wie Pietro Lombardi und Ex-„Bachelor“ Paul Janke. Jetzt muss sie täglich um ihre Existenz kämpfen. Ihr Mann Thorsten hat deshalb vor sechs Monaten in Deutschland einen vorübergehenden Job als Schlosser angenommen. Dort ist es seiner Meinung nach leichter, Aufträge während Corona zu bekommen. Auch seine älteste Tochter Caprice lebt aktuell in Deutschland, um zu studieren.

Goodbye Deutschland (Vox) Foto: Screenshot TVNOW

Doch was eine Übergangslösung für die Familie sein sollte, könnte nun bittere Realität werden.

Das ist „Goodbye Deutschland“:

„Goodbye Deutschland“ begleitet mehrere Auswandererfamilien bei ihrer großen Reise in ein neues Leben

In anderen Folgen werden auch Personen vorgestellt, die schon seit vielen Jahren im Ausland leben

Seit dem Jahr 2006 wird die Doku-Soap bei Vox ausgestrahlt

Berühmte Auswanderer sind Konny Reimann, Jens Büchner, Daniela Katzenberger und Jannine Weigel, die über das TV-Format hinaus Promi-Status erreichten

2011 wurde die Fernsehsendung sogar für den Deutschen Fernsehpreis nominiert

Die neuen Folgen sind bei TV Now abrufbar

Als Thorsten seine Frau in der aktuellen „Goodbye Deutschland“-Folge von Deutschland aus anruft und etwas verkündet, trifft sie der Schlag.

Thorsten: „Wir müssen Geld verdienen, das ist unser großes Problem. Wobei ich das im Moment besser in Deutschland sehe. Ein Haus könnten wir auch haben. Ich habe schon überall geguckt, mit Garten und allem.“

Andrea: „Was hast du schon geguckt?

Thorsten: „Ich habe halt schon mal geguckt. Vielleicht ein Mietobjekt.“

Andrea: „Wir waren ja noch nicht so weit, zu überlegen, dass du nach einem Haus guckst. Ist das für dich entschieden?“

Thorsten glaubt, dass durch die Corona-Pandemie auch die komplette nächste Saison auf Mallorca gelaufen ist. Deshalb sieht er nur in Deutschland eine Chance, nicht in den finanziellen Ruin zu geraten.

„Goodbye Deutschland“: Auswanderer Thorsten mit düsterer Prognose

„Im Moment ist es so, dass wir auf Mallorca nur drauflegen“, erklärt Thorsten Dose. Touristen lassen sich nicht mehr blicken. „Das ist tödlich für viele Leute.“ Seine Frau Andrea verdränge die Situation seiner Meinung nach. Für sie ist Deutschland keine Option. Auch ihre 13-jährige Tochter Celine will auf der Insel bleiben, hat deshalb eine Idee.

Sie schickt ihrem Vater in Deutschland einen emotionalen Zusammenschnitt mit Bildern der vergangenen Jahre. Schafft sie es so, Thorsten doch noch davon zu überzeugen, dass Mallorca ihr Zuhause ist?

Wie sich die „Goodbye Deutschland“-Familie letztendlich entscheidet, kannst du Montagabend ab 20.15 Uhr bei VOX sehen oder bei TVnow. (jhe)