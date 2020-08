„Goodbye Deutschland“-Star lässt Wut freien Lauf – „Bin erschüttert ...“

Diese Nachricht war ein Schock für die komplette Insel. Am Freitag erklärte das Auswärtige Amt Mallorca zum Corona-Risikogebiet. Ein herber Schlag für die Einheimischen und die Auswanderer. Wie beispielsweise „Goodbye Deutschland“-Star Krümel.

Krümel besitzt auf Mallorca eine Bar. In der Saison sitzen jeden Abend Hunderte Menschen in „Krümels Stadl“. Das wird jetzt nicht mehr so sein. Am Sonntag feierte Krümel für dieses Jahr die letzte Party in ihrem Stadl. „Saison Closing 2020“.

„Goodbye Deutschland“: Krümel rechnet wegen Mallorca-Reisewarnung ab

Doch die Wut ist damit nicht verraucht. Auf Instagram rechnet Krümel ab. „Ich bin total erschüttert, was sich die deutsche Bundesregierung da leistet.“

Besonders Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bekommt die Wut der Gastronomin ab. „Ein Jens Spahn, der meint, sonst durch die ganze Weltgeschichte fliegen zu müssen, hat nicht mal so viel Arsch in der Hose, um sich mal eben in ein Flugzeug zu setzen, und zwei Flugstunden nach Mallorca zu fliegen, und zu schauen, wie es hier aussieht. Das ist so traurig und armselig in meinen Augen“, so Krümel.

Das ist die Vox-Sendung „Goodbye Deutschland“:

„Goodbye Deutschland“ begleitet mehrere Auswandererfamilien bei ihrer großen Reise in ein neues Leben

In anderen Folgen werden auch Personen vorgestellt, die schon seit vielen Jahren im Ausland leben

Seit dem Jahr 2006 wird die Doku-Soap bei Vox ausgestrahlt

Berühmte Auswanderer sind Konny Reimann, Jens Büchner, Daniela Katzenberger und Jannine Weigel, die über das TV-Format hinaus Promi-Status erreichten

2011 wurde die Fernsehsendung sogar für den Deutschen Fernsehpreis nominiert

Krümel: In Holland ist es schlimmer

Sie habe kein Verständnis dafür, dass man nur wegen „irgendwelcher Zahlen“ urteile. So sei ihre Schwester in Holland gewesen, wo es deutlicher schlimmer gewesen sei. Mallorca sei nicht unsicher, meint Krümel.

Am Freitag hatte das Auswärtige Amt Mallorca zum Risiko-Reisegebiet erklärt. Alle Infos dazu findest du hier.