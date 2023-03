„Goodbye Deutschland“: Kaio (7) im Wachkoma – es geschah im Freibad

Es geschah im Jahre 2019. Nur zehn Tage vor seinem 4. Geburtstag verunglückt der kleine Kaio im Freibad. Seitdem liegt der Junge im Wachkoma. Kaio ist jederzeit auf die Hilfe seiner Mutter Marisa angewiesen. Die wiederum hatte sich an Emily Gierten, die Partnerin von Partyschlagerstar und „Goodbye Deutschland“-Mallorca-Auswanderer Lorenz Büffel gewandt.

So sei Kaios Lieblingslied vor seinem schrecklichen Unfall „Johnny Däpp“ gewesen. „Kaio hatte das ‚Johnny Däpp‘-Lied vor dem Unfall – wie wahrscheinlich viele Kinder – supergern gehört. Da war hier immer Party. Wir haben ihm das in der Reha vorgespielt, in der Hoffnung, dass irgendwas aktiviert wird“, berichtet Marisa. Für die „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Emily und Lorenz Büffel ist es natürliche Ehrensache, dass sie der Familie helfen. Schließlich braucht der kleine Junge dringend Therapiemöglichkeiten, und die sind teuer.

„Goodbye Deutschland“ und Lorenz Büffel helfen dem kleinen Kaio

In der Eishockeyhalle in Heilbronn zeigt der Schlagerstar sein großes Herz und ruft zu Spenden für den schwerkranken Kaio auf. Keine leichte Aufgabe für den Mann, der sonst vor Tausenden Partywilligen singt. „Ich hoffe, ich finde jetzt die richtigen Worte, um allen zu erklären, dass es nicht um mich geht, sondern um Kaio. Und Euronen für Kaio. Normalerweise habe ich für jede Bühne, egal ob da 20 Leute oder 20.000 Leute stehen, immer ein Rezept. Jetzt sind wir hier, da, Bayern, Sachsen … bam bam bam. Hier hast du einfach kein Rezept“, ist der Sänger vor seinem Auftritt sichtlich nervös.

Doch er sollte es allen zeigen. 25.000 Euro kamen für den kleinen Kaio zusammen. Eine Menge Geld. Doch es reicht noch nicht, wie das Team von „Goodbye Deutschland“ via Instagram schreibt.

„In der gestrigen Goodbye Deutschland Folge haben wir Lorenz Büffel bei einem Benefiz-Auftritt für den kleinen Kaio begleitet. Dieser hatte im Jahr 2019 einen schweren Schwimmunfall, liegt seitdem im Wachkoma und ist dringend auf Spenden für weitere Therapiemöglichkeiten angewiesen. Mit dem Auftritt von Lorenz bei den HEC Eisbären ist zwar bereits eine starke Summe zusammen gekommen, jedoch reicht diese leider noch nicht vollends aus.“ Mehr Informationen zum Schicksal des kleinen Kaio und darüber, wie der Familie geholfen werden kann, gibt es auf der Instagramseite von Marisa: unserlangerwegzurueck.