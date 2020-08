„Goodbye Deutschland“ (VOX): Kultpaar zieht Schlussstrich – „Hat einfach keinen Sinn“

View this post on Instagram

Es ist eine Entscheidung der Vernunft! 🤔😢 Peggy Jerofke und Steff Jerkel werden ihr Restaurant🥂🥗🍛 im Hafen von Cala Ratjada 🏖🇪🇸in diesem Jahr NICHT eröffnen. „Wir haben uns die Entscheidung bis zuletzt offengehalten und sicher nicht leicht gemacht, aber die Auflagen sind zu hoch und die Saison einfach zu kurz. Es hat einfach keinen Sinn.“ Gemeinsam mit @vox 📺 hatten die beiden erfahrenen Gastronomen nach einem Geschäftspartner für ihr Restaurant gesucht. Viele, sehr viele Interessenten hatten sich beworben. 📧„ Das Restaurant-Projekt ist aufgeschoben, nicht aufgehoben!“, betonen die Auswanderer. „Das Restaurant wird 2021 definitiv an den Start gehen und dafür brauchen wir einen Geschäftspartner“. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, sobald klar ist, wann und wie es weitergeht! #gbdrestaurant #goodbyedeutschland #mallorca #vivamallorca