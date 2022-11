„Goodbye Deutschland“-Auswanderer splitterfasernackt – Fans gehen auf die Barrikaden „Fremdscham“

Die Auswanderer von „Goodbye Deutschland“ haben ihre ganz eigenen Gründe, warum sie Deutschland verlassen möchten. Die einen ziehen weg, weil sie sich etwas aufbauen möchten, die anderen wollen einfach nur Abwechslung von ihrem grauen Alltag.

So auch das Ehepaar Ingo und Karina Flohr. Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderer haben Deutschland den Rücken gekehrt, um in Costa Rica ein unbeschwertes und freies Leben zu führen. Mitten im Dschungel leben die beiden in einem umgebauten Schulbus und sind eins mit der Natur. Wie genau das aussehen kann, zeigen die beiden am Freitagabend (4. November) in der neuen Folge der Doku-Soap.

„Goodbye Deutschland“-Auswanderer komplett nackt vor Kameras

Leben mit dem, was die Natur einem gibt: Das ist das Motto von Ingo und Karina Flohr. Da kommt es also auch mal vor, dass die beiden sich an die Witterungsverhältnisse anpassen. Als es plötzlich regnet, entscheidet sich Ingo spontan für eine schnelle Dusche unter freiem Himmel und zieht blank. Dass ihn die Kamera dabei filmt, scheint den Mann aus Sachsen-Anhalt mal so gar nicht zu interessieren. Ganz im Gegenteil: Lächelnd wendet er sich dem Team zu und seift dabei seinen Körper und auch seinen Penis ein. Für manche Zuschauer definitiv zu viel des Guten.

„Goodbye Deutschland“-Zuschauer genervt von Karina

Und auch das Verhalten seiner Frau Karina stößt bei vielen Zuschauern der Sendung auf Ablehnung. Vielen gefällt es nicht, wie sie sich ausdrückt. Hier ein Auszug von einzelnen Kommentaren auf Instagram:

„Sorry, aber noch nie so viel Fremdscham und Peinlichkeit empfunden bei einer eurer Sendungen.“

„Ich musste tatsächlich leider das erste Mal in fast 20 Jahren die Sendung nach 10 Minuten weg schalten! Konnte diese Frau nicht ertragen.“

„Puh, sieht jetzt schon nervig aus. Warum immer so aufgepushte Selbstdarsteller. Wenn es gar nicht geht, wird umgeschaltet.“

„Aber bei Karina kommt mir der Fremdscham. Wie kann man als erwachsene Frau so eine Gossenaussprache haben?“

„Ich hab abgeschaltet. Das ertrage ich nicht. Schade, hatte mich wirklich gefreut auf neue Folgen.“

Das Ehepaar erwartet spontanen Besuch von Karinas Mutter. Außerdem müssen die beiden Unbekannte von ihrem Grundstück verjagen.