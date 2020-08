„Goodbye Deutschland“: VOX lüftet Geheimnis - SIE ist ...

View this post on Instagram

Ihre Stimme kennt jeder. 🗣Ihr Gesicht nur wenige. 👤Das werden wir jetzt ändern. 🙏Ohne die wunderbare Susanne Hampl wäre #goodbyedeutschland nicht #goodbyedeutschland. ♥️Gemeinsam mit dem ebenfalls wunderbaren Emmanuel Zimmermann spricht Susanne unsere Sendung. Am Montag wieder um 20:15 Uhr 📺#goodbyedeutschland #stimme @sulauc @herr_zimmermann