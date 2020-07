„Goodbye Deutschland“ (Vox): Frau drängelt sich bei Ikea vor – dann wird ihr ganzes Leben auf den Kopf gestellt

Manchmal kommt alles ganz anders als erwartet. Völlig überraschend. Auch für „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Lara.

Es ist eine Liebesgeschichte wie im Film: SIE geht bei Ikea einkaufen, drängelt sich vor und steht ausgerechnet vor IHM – dem Mann ihrer Träume. Tatsächlich ist diese Lovestory beim „Goodbye Deutschland“-Paar Lara Sanders (51) und Samuel Mekonnen (30) genauso passiert.

Die Vox-Stars wollen mittlerweile sogar heiraten. Doch nicht alles im Leben des „Goodbye Deutschland“-Paares klingt Hollywood-like.

„Goodbye Deutschland“: Frau drängelt sich bei Ikea vor – und trifft große Liebe

Seit 2012 lebt Lara mit ihrem Sohn in Los Angeles, hat in München alle Brücken abgebaut, um sich ihren großen Traum, eines ihrer Drehbücher verfilmen zu lassen, zu erfüllen. Das Projekt scheitert. Vor zwei Jahren hat die „Goodbye Deutschland“-Kandidatin nach der Pleite im Job aber endlich wieder Glück in der Liebe.

---------

Die bekanntesten „Goodbye Deutschland“-Auswanderer:

Jens Büchner

Daniela Katzenberger

Die Reimanns

Chris Töpperwien

Caro und Andreas Robens

---------

„Ich war beim Essen bei Ikea in der Kantine. Da hat die Frau an der Kasse gesagt: ‘Was ist der Wunsch des Lebens?‘ Da habe ich gesagt: ‘Den Mann fürs Leben hier und jetzt kennenzulernen und den zu behalten.‘“

Goodbye Deutschland: Lara und Sam. Foto: TVNOW / 99pro media

+++ „Goodbye Deutschland“-Paar eröffnet Tattoo-Laden – es ahnt noch nicht, welcher Horror bevorsteht +++

„Goodbye Deutschland“: Das Wunder passiert 30 Minuten später

Die Ikea-Mitarbeiterin wollte für Laras Wunsch beten. Eine halbe Stunde später nahm das Schicksal seinen Lauf. Die beiden kamen ins Gespräch, nachdem sich Lara an der Warenausgabe vorgedrängelt hatte. Das Krasse: Sam konnte Deutsch sprechen, hatte seine Kindheit in Stuttgart verbracht. Nur zehn Tage später wohnten sie zusammen.

-----------

Das ist „Goodbye Deutschland“:

„Goodbye Deutschland - Die Auswanderer“ ist eine Doku-Soap

sie wird bei Vox ausgestrahlt

Sie zeigt Deutsche, die auswandern oder bereits ausgewandert sind

die erste Folge wurde am 15. August 2006 ausgestrahlt

-----------

+++ „Goodbye Deutschland“: Angelo Kelly mit traurigem Geständnis – „Habe wenig Zeit ...“ +++

Jetzt werden die „Goodbye Deutschland“-Auswanderer allerdings auf eine harte Probe gestellt. „Die finanzielle Belastung im Alltag ist eine Katastrophe“, so Lara. Sie betreiben gemeinsam eine Talentagentur, vermitteln Künstler. Doch Filme werden zur Corona-Zeit nicht produziert.

---------

Weitere Promi-Themen:

Cathy Hummels teilt irres Bikini-Bild – „Größter Fail meines Lebens...“

ZDF streicht „Markus Lanz“ aus dem Programm – aus DIESEM Grund

Heidi Klum einfach abgesägt: Nun kommt ans Licht, dass...

---------

„Goodbye Deutschland“-Star: „Ich hoffe, dass es nicht die ganze Beziehung ruiniert“

„Ich hoffe, dass es nicht die ganze Beziehung ruiniert. Wir waren ja eigentlich romantisch unterwegs. Wir waren gerade eigentlich sehr glücklich“, erzählt die gebürtige Münchnerin weiter.

Aufgeben wollen sie beide aber nicht. Weder beruflich noch privat.

„Goodbye Deutschland“ läuft montags um 21.15 Uhr bei Vox. Ganze Folgen kannst du auch bei TV Now anschauen.