„Goodbye Deutschland“: Chris Töpperwien meldet sich mit Knall zurück – „Am Arsch lecken“

Er saß wegen angeblich veruntreuten Geldern im Knast, stand vor Gericht, wurde freigesprochen. Und nun? Jetzt meldet sich „Goodbye Deutschland“-Star Chris Töpperwien zurück auf der Bildfläche! Der Mann, der einst als selbsternannter „Currywurst-König“ in Kalifornien Furore machte, hat nicht nur seinen Kampfgeist, sondern auch seine unverblümte Art nicht verloren.

Bei seinem Comeback spuckt er große Töne!

„Goodbye Deutschland“-Star ist zurück!

Chris Töpperwien ist kein Mann für halbe Sachen. In seinem neuesten TV-Comeback bei „Goodbye Deutschland“ schwingt der Auswanderer nicht nur beruflich, sondern auch privat große Reden: „Ihr könnt mich am Arsch lecken. Bei mir ist das so, wenn einer unter die Gürtellinie geht, den verbanne ich ihn bei mir aus dem Leben.“ Seine neueste Mission: Mama Töpperwien soll den Koffer packen und ihm ins sonnige Kalifornien folgen.

„Ich vermisse meine Mutter schon, eigentlich jeden Tag“, gesteht Chris – eine ungewohnte Seite des ansonsten so kernigen TV-Stars. Doch hinter der familiären Wiedervereinigung steckt mehr: Mama soll nicht nur das Familienleben bereichern, sondern auch Chris‘ Geschäft ankurbeln.

Doch das ist längst nicht alles.

„Goodbye Deutschland“-Star hat Ass im Ärmel

Der einstige Currywurst-Unternehmer hat ein weiteres heißes Eisen im Feuer – sein eigenes Buch. „Ist so spannend und so schrecklich gewesen“, beschreibt Chris seine Erfahrungen hinter Gittern, die den Kern seines autobiografischen Werks bilden. Ob Drama oder Enthüllung, eins steht fest: Chris packt aus. Bei einer ersten Lesung zeigt er sich emotional, kämpft sogar vor Publikum mit den Tränen.

+++Chris Töpperwien: Nach Freispruch – „Goodbye Deutschland“-Star hält nichts zurück+++

Ob das Buch ein Bestseller wird? Das bleibt abzuwarten. Chris lässt sich schonmal nicht beirren und blickt entschlossen nach vorn.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Wie die Reise von Chris Töpperwien weitergeht, können Fans bereits auf RTL+ streamen. Sicher ist: Der „Goodbye Deutschland“-Star sorgt einmal mehr für Gesprächsstoff!