Eklat bei „Goodbye Deutschland“! Sohn flüchtet plötzlich

Drama bei „Goodbye Deutschland“! Der junge Samuel Heidtke hatte genug von dem ewigen Streit seiner Eltern. Er hat einen mutigen Schritt gewagt. Er ist von Südafrika zurück nach Deutschland gezogen.

Samuel wollte dem Rosenkrieg entfliehen. Er sagte über seinen Vater Olaf, dass dieser endlich seinen Frieden gefunden habe. Die Eltern streiten sich seit der Trennung. Es geht um die Farm in Südafrika.

„Goodbye Deutschland“-Teenie packt die Koffer

Samuel war hin- und hergerissen. Er wollte beiden Elternteilen nicht wehtun. Aber er war enttäuscht von seiner Mutter. Sie würde sich kaum für ihn und seinen Bruder interessieren. Der Vater hingegen sei für sie da. Trotzdem ist der Vater traurig, dass Samuel geht. Samuel will in Deutschland eine Ausbildung machen. Er will nicht länger zwischen den Fronten stehen.

++ auch für dich interessant: „Goodbye Deutschland“-Star: Hurrikan-Horror auf Jamaika – „Schiss ohne Ende“ ++

Früher hatte die Mutter dem Vater vorgeworfen, die Kinder gegen sie aufzuhetzen. Zum Abschied kam sie aber an den Flughafen. Ein versöhnlicher Moment für Samuel. Trotzdem fiel der Abschied schwer. Er ließ nicht nur seine Familie zurück. Auch seine Freundin Mea musste er verlassen. Sie will ihn in Deutschland besuchen. Ob das klappt, ist noch ungewiss.

Olaf war traurig über Samuels Entscheidung. Er bricht die Schule ab. Er beginnt eine Lehre zum Metallbauer. Gleichzeitig versteht er seinen Sohn. „Er will einen Neuanfang – und jetzt hat er die Möglichkeit.“

Die Kinder sind die Leidtragenen

Die Kinder leiden unter dem Streit. Er will nicht immer „zwischendrin sein. Das ist deren Problem, nicht wirklich meines“, erklärt Samuel nach Informationen von „Innsalzach24“. Marie nahm nicht an den Dreharbeiten teil. Wie sie dazu steht, ist unklar.

Zum Abschied kam Marie aber doch zum Flughafen. Sie ließ sich nicht filmen. Der versöhnliche Abschluss tat Samuel gut. „Es tut echt weh, alle so zurückzulassen“, gestand er. Er meint Familie und Freundin Mea. Sie will ihn bald besuchen. So endet eine weitere dramatische Geschichte bei „Goodbye Deutschland“.