„Goodbye Deutschland“ (VOX): Danni Büchner mit den Nerven am Ende – „Jeden Tag geweint“

Cala Millor. Vor etwas über einem Jahr starb Jens Büchner an Krebs. Seine Frau Danni Büchner muss sich seitdem alleine auf Mallorca um ihre fünf Kinder und die „Faneteria“ kümmern.

„Goodbye Deutschland“ (VOX) begleitet die Auswanderin in Spanien. Es steht ein ganz besonderer Termin an: Das Season-Closing der „Faneteria“. Bei der Fünffach-Mama liegen die Nerven blank. „Ich bin so aufgeregt“, sagt die Witwe von Jens Büchner.

Am schlimmsten wäre es, wenn keiner kommen würde, so die 41-Jährige. Dass die Saison nun vorbei ist, erleichtert Danni Büchner. „Jetzt ist die Zeit gekommen, wo ich sage: Jetzt ist es auch wirklich genug.“

Und weiter: „Ich bin froh, dass die sechs Monate vorbei sind. Nicht weil sie schlimm waren, es ist auch viel Positives dabei. Aber es war sehr anstrengend für mich. Vor ein paar Wochen ging es mir sehr schlecht. Ich habe jeden Tag geweint, wusste nicht mehr ein und aus.“

Closing in der Faneteria - doch dann passiert DAS

Dann auch noch das: Als Danni Büchner an der Faneteria ankommt, erwarten sie schlechte Neuigkeiten. Geschäftspartner Marco Gülpen, dessen erster gemeinsamer Sohn mit Frau Tamara erst vor Kurzem zur Welt kam, hatte eine Autopanne. Zum Glück blieb er unverletzt, doch er kommt nicht rechtzeitig zum Closing.

Jens Büchner wird schmerzlich vermisst. Foto: imago images / Horst Galuschka

Faneteria: Closing in Gefahr!

Danni Büchner muss das Closing nach hinten verschieben - ohne ihren Geschäftspartner will sie nicht beginnen. Die 41-Jährige muss die Gäste bei Laune halten. Kann sie den Nachmittag noch retten?

„Goodbye Deutschland“ läuft montags um 20.15 Uhr bei Vox. (cs)