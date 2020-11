Goodbye Deutschland: Danni Büchner trifft folgenschwere Entscheidung – dann kommt's zum Showdown

Riesenärger auf Mallorca! Danni Büchner hat eine Entscheidung getroffen, die Folgen hat.

Bei „Goodbye Deutschland“ (Vox) gab es am Montagabend ein „Mallorca-Spezial“. Mit dabei ist natürlich auch Danni Büchner, die mit ihren Geschäftspartnern Marco und Tamara Gülpen seit dem Tod von Ehemann Jens vor rund zwei Jahren die Faneteria in Cala Millor erfolgreich führt.

Danni Büchner trifft folgenschwere Entscheidung

Bis jetzt lief zwischen den dreien alles rund - doch nun steht Ärger ins Haus. Denn Danni Büchner hat andere Pläne. Sie möchte nicht mehr mit den Gülpens zusammenarbeiten. „Es war absolut keine schlechte Zusammenarbeit mit den Gülpens. Aber ich habe mich jetzt einfach so entschieden“, erklärt die 42-Jährige bei „Goodbye Deutschland“ (Vox).

Und weiter: „Es ist schön, es fühlt sich richtig an. Es würde mir unheimlich viel bedeuten, wenn ich die Faneteria alleine weiterführe.“ Sie soll wieder ein Familienbetrieb werden. Doch die Geschäftspartner wissen von den Plänen noch nichts.

Das ist Danni Büchner:

Daniela Rapp wurde am 22. Februar 1978 in Düsseldorf geboren

Mit 21 Jahren heiratete Danni in der Türkei Yılmaz Karabaş – mit ihm hat sie drei gemeinsame Kinder

2007 ließen sich die Zwei jedoch scheiden – zwei Jahre später verstarb Yılmaz

Im Jahr 2015 lernte sie den Schlagersänger Jens Büchner kennen und lieben – ein halbes Jahr danach zog sie mit ihren Kindern zu ihm nach Cala Millor

2016 bekamen sie Zwillinge und heirateten im Jahr darauf

Im November 2018 starb Jens Büchner überraschend an Krebs

Danni Büchner ist immer wieder in der Vox-Sendung „Goodbye Deutschland“ zu sehen

Das soll sich nun ändern, die Auswanderin hat Marco Gülpen in das Café bestellt. Den Grund kennt er noch nicht, erklärt bei „Goodbye Deutschland“: „Womit ich nicht einverstanden wäre: Wenn sie die Faneteria ohne uns machen würden. Dafür haben wir auch zu viel investiert, an Ideen reingebracht und auch Geld reingeschmissen.“

Ganz anders sieht das Ehefrau Tamara. Sie würde mit der Faneteria gerne abschließen und sich in Zukunft nur noch auf das Hostal in Mallorca und Söhnchen Giulio konzentrieren. „Ich hoffe, dass Marco an meine Worte denkt“, so die 28-Jährige.

Danni Büchner: „Es war eine schwere Geburt“

In der Faneteria kommt es schließlich zum Showdown, die Kamera darf nicht dabei sein. Über eine Stunde lang diskutieren Danni Büchner und Marco Gülpen. Heraus kommt ein überraschendes Ergebnis.

Goodbye Deutschland: Danni Büchner und Marco Gülpen. Foto: TVNOW / 99pro media

„Es war eine schwere Geburt“, so die fünffache Mutter danach. „Es war wichtig, dass wir uns hier hingesetzt haben und uns Sachen an den Kopf geklatscht haben.“

Doch was haben die beiden nun entschieden? Sie hätten sich in der Mitte getroffen und wollen in ein paar Tagen sehen, „ob sie zusammen ins Becken springen“, erklären sie bei „Goodbye Deutschland“. 2021 wird das Trio die Faneteria also gemeinsam wieder öffnen - hoffentlich erfolgreicher als in diesem Jahr.

„Goodbye Deutschland“ läuft montags ab 20.15 Uhr bei Vox. Ganze Folgen kannst du auch bei TV Now anschauen.