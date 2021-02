„Goodbye Deutschland“-Stars Caro und Andreas Robens posten Hundebild – und haben eine Bitte

Caro und Andreas Robens sind bekennende Fitness-Fans. Doch nicht nur den Sport liebt das „Goodbye Deutschland“-Auswandererpaar: Auch Hündchen Brutus ist ein ganz wichtiger Teil in seinem Leben.

Bei Instagram posteten die „Goodbye Deutschland“-Auswanderer nun ein Foto des Vierbeiners - und haben eine Bitte an die Fans.

„Goodbye Deutschland“-Stars Caro und Andreas Robens haben Bitte

Neben ein Bild, auf dem Brutus eingerollt auf dem Sofa liegt und schläft, schreiben die Influencer: „Holt euch keinen Hund vom Züchter, sondern aus dem Tierheim.“

Klar ist: Die „Goodbye Deutschland“-Stars haben eine klare Meinung zum Hundekauf.

----------------------------

Das ist „Goodbye Deutschland“:

„Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ ist eine Doku-Soap, die Menschen bei ihrer Auswanderung ins Ausland begleitet

Die Sendung wird seit dem 15. August 2006 bei VOX ausgestrahlt

Die „Goodbye Deutschland“-Kameras begleiten Deutsche, die entweder planen auszuwandern oder bereits seit Jahren im Ausland leben

Berühmte „Goodbye Deutschland“-Auswanderer sind unter anderem Daniela Katzenberger, Jens Büchner, Konny Reimann oder Chris Töpperwien

Auch dabei sind Caro und Andreas Robens

Das Paar betreibt einen Gym auf Mallorca

Im vergangenen Jahr gewannen sie 50.000 beim „Sommerhaus der Stars“

----------------------------

„Goodbye Deutschland“-Stars senden Appell an Fans

Die Tierheime seien derzeit voller denn je, heißt es im Post der Reality-TV-Stars weiter, „und es gibt immer weniger Spenden.“ Der Appell, den Caro und Andreas Robens an ihre Follower richten: „Bitte denkt auch mal an meine Freunde, die es nicht so gut haben. Gruß Brutus.“

Die Goodbye-Deutschland-Stars Caro und Andreas Robens. Foto: TVNOW / 99pro media

In Zeiten von Corona schaffen sich viele Menschen einen Hund an - weil sie dann doch überfordert sind oder den Vierbeiner nicht mehr wollen, befürchten zahlreiche Tierschützer und -organisationen, dass die Heime später noch überfüllter sein werden.

-------------------

-------------------

„Goodbye Deutschland“: Caro Robens heiratet ihren Andreas – auf einmal ist die Braut splitterfasernackt

Im Dezember 2020 haben sich Caro und Andreas Robens zum zweiten Mal das Ja-Wort gegeben - auf den Tag exakt zehn Jahre nach der ersten Hochzeit trauten sie sich noch einmal. „Goodbye Deutschland“ begleitete die beiden. Doch auf einmal war die Braut splitterfasernackt. Hier mehr dazu>>> (cs)