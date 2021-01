„Goodbye Deutschland“: Vox zeigt Hochzeit von Caro Robens – auf einmal ist sie komplett nackt

Tiefe Einblicke bei „Goodbye Deutschland“. Am Montagabend zeigt Vox in der neuen Folge die zweite Hochzeit von Mallorca-Kultpaar Andreas und Caro Robens.

Das Paar hat bereits vor mehr als zehn Jahren geheiratet. Am 10. Dezember 2020, genau zehn Jahre nach der ersten Hochzeit, gaben sich Caro Robens und ihr Mann Andreas erneut das Ja-Wort. „Goodbye Deutschland“ war hautnah mit dabei. Und das darf in diesem Fall wörtlich genommen werden.

„Goodbye Deutschland“ ist hautnah dabei – im wahrsten Sinne des Wortes

Denn Vox zeigt auch, wie Caro Robens ihr Hochzeitskleid anprobiert. „Super geil“ sei es, so die Mallorca-Auswanderin. Der Meinung dürften sich auch einige Zuschauer anschließen, denn Vox zeigt die Anprobe hautnah. So steigt Caro Robens komplett nackt in das rote Kleid.

Lediglich der Intimbereich und die Brüste sind von Vox grob gepixelt. Der Blick auf den komplett tätowierten Rücken und die seitlichen Brüste ist jedoch frei.

----------------------------

Das ist „Goodbye Deutschland“:

„Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ ist eine Doku-Soap, die Menschen bei ihrer Auswanderung ins Ausland begleitet

Die Sendung wird seit dem 15. August 2006 bei VOX ausgestrahlt

Die „Goodbye Deutschland“-Kameras begleiten Deutsche, die entweder planen auszuwandern oder bereits seit Jahren im Ausland leben

Berühmte „Goodbye Deutschland“-Auswanderer sind unter anderem Daniela Katzenberger, Jens Büchner, Konny Reimann oder Chris Töpperwien

----------------------------

Zu sexy? Nicht, wenn es nach Freundin Lisha geht. Die Beauty-Influencerin, die Caro Robens im „Sommerhaus der Stars“ kennenlernte, hat eine klare Meinung. „Es gibt sexy und es gibt ordinär. Viele kennen diesen schmalen Grat dazwischen nicht“, so die Youtuberin. Das Kleid von Caro Robens jedoch sei „einfach nur sexy.“

„Goodbye Deutschland“: Youtuberin Lisha mit böser Vorahnung

Doch das Kleid ruft auch eine Vorahnung in ihr herauf. „Ich vermute, dass wir alleine auf der Feier sind, weil Andreas sie irgendwo hinschleppt.“

---------------------------

Mehr zu „Goodbye Deutschland“:

„Goodbye Deutschland“ (Vox): Liebes-Geständnis von Danni Büchner! Auswanderin mit ehrlichen Worten

„Goodbye Deutschland“ (Vox): Schwerkrankes Paar wandert in die Türkei aus – gleich zu Beginn wird es dramatisch für Auswanderer

--------------------------

Die Vorahnung bewahrheitete sich zum Glück nicht, wie die neue Folge „Goodbye Deutschland“ und Bilder auf Instagram zeigen. Alles zur Hochzeit von Caro und Andreas Robens sowie die sexy Umkleide-Aktion siehst du am Montagabend um 20.15 Uhr bei Vox oder schon vorab bei „Tv Now“.

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Caro Robens zeigt sich immer wieder sehr sexy. In diesem Fall ging es einem Fan aber zu weit.

Und auch Andreas Robens steht immer wieder in der Kritik – vor allem wenn es um Aussagen über seine Ehefrau geht.