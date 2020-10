„Goodbye Deutschland“-Star Caro Robens: Sexy Foto-Shooting – Andreas' reagiert SO

SO hat man „Goodbye Deutschland“ (VOX)-Star Caro Robens noch nie gesehen. Dass die Frau von Muskelmann Andreas Robens gerne mal etwas mehr zeigt, kennt man ja aus diversen „Goodbye Deutschland“-Folgen. Doch in der neuen TVNOW-Doku „Caro und Andreas – 4 Fäuste für Mallorca“ zeigt Caro Robens alles – wirklich alles.

In der Doku können die Fans das intime Fotoshooting der Bodybuilderin sehen. Und man stellt sich sofort eine Frage: Was sagt wohl Caros Mann Andreas Robens zu den sexy Bildern der Bodybuilderin?

„Goodbye Deutschland“: Caro Robens mit sexy Pose – so reagiert ihr Mann

Dem „Goodbye Deutschland“-Star Andreas Robens ist die Freude ins Gesicht geschrieben. „Hammer macht sie das. Das ist echt hammer. So habe ich Caro eigentlich noch nie gesehen“, grinst Andreas wie ein Honigkuchenpferd, während sich seine Frau Caro in Dessous an einer Wand rekelt.

Das sind Caro & Andreas Robens:

Caro und Andreas Robens wurden durch die Doku-Serie „Goodbye Deutschland“ bekannt

Im Jahr 2010 verliebte sich der Türsteher Andreas in die damals 31-Jährige – zwei Monate später heiratete das Paar

Gemeinsam leben die beiden auf Mallorca, wo sie ein Fitnessstudio sowie einen Diner betreiben

2020 zogen die Zwei in das RTL-„Sommerhaus der Stars“

Doch dann fallen noch mehr Hüllen. Lediglich mit Perlenschmuck bekleidet, lächelt die Bodybuilderin lasziv in die Kamera. Andreas fallen fast die Augen aus.

„Goodbye Deutschland“: Das sagen die Fans zu den Fotos

Er überlegt schon, wo im Haus er die Bilder aufhängen kann. Doch was sagen die Instagram-Fans?

Die sind begeistert. Für die Fotos, die in der Doku gezeigt werden, aber bereits im vergangenen Jahr entstanden sind, erhält Caro Robens mehrere Tausend Likes.

Caro und Andreas Robens wurden durch „Goodbye Deutschland“ berühmt. Foto: TVNOW

Die Follower loben unter anderem die Haare der Auswanderin, aber auch ihren Mut. „Muss man da wirklich noch sprechen? Starke Frau. Starker Body.Fantastisch. Einzigartig. Stay Strong, Caro“, schreibt ein Fan. Und ein anderer fügt an: „Wow was für ein tolle, extravagante Frau. Ich möchte gerne auch so werden.“

Das ist „Goodbye Deutschland“:

„Goodbye Deutschland - Die Auswanderer“ ist eine Doku-Soap

Die VOX-Sendung zeigt Deutsche, die auswandern wollen oder bereits ausgewandert sind

Berühmte Auswanderer sind zum Beispiel Daniela Katzenberger (33), Jens Büchner (†49) oder Konny Reimann (65)

Die erste Folge wurde am 15. August 2006 ausgestrahlt

„Goodbye Deutschland“ läuft montags um 20.15 Uhr

Die Doku „Caro und Andreas – 4 Fäuste für Mallorca“ kannst du bei TVNow sehen.

