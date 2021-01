„Goodbye Deutschland“: Caro Robens zeigt intime Erotik-Aufnahmen – „Einfach unglaublich!“

'Holla die Waldfee!' Das dachten sich wohl die meisten der 117.000 Follower der „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Caro und Andreas Robens, als sie am Dienstagmittag das Instagram-Profil des Paares besuchten.

Denn dort hatte „Goodbye Deutschland“-Star Caro Robens ein Bild von sich hochgeladen, dass sie äußerst erotisch fotografiert im Engelskostüm zeigt.

„Goodbye Deutschland“: Caro Robens macht den dunklen Engel

Auf dem Foto schaut Caro Robens verträumt aus dem Bild, sie trägt schwarze Dessous, an ihrem Rücken scheinen schwarze Federn befestigt.

----------------------------------------

Das ist „Goodbye Deutschland“:

„Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ ist eine Doku-Soap, die Menschen bei ihrer Auswanderung begleitet

Die Sendung wird seit dem 15. August 2006 bei Vox ausgestrahlt

Die „Goodbye Deutschland“-Kameras begleiten Deutsche, die entweder planen auszuwandern oder bereits seit Jahren im Ausland leben

Berühmte „Goodbye Deutschland“-Auswanderer sind unter anderem Daniela Katzenberger, Jens Büchner, Konny Reimann oder Chris Töpperwien

----------------------------------------

Dazu schreibt die Mallorca-Auswanderin: „Wollte schon immer mal ein Engel sein“ und fügt unter anderem die Hashtags „Engel, sexy und Erotik“ hinzu.

Die Fans jedenfalls rasten ob der erotischen Aufnahme regelrecht aus. Im positiven Sinne wohlgemerkt.

„Goodbye Deutschland“: Caro Robens' Fans drehen durch

„Sieht mega aus“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren bei Instagram. Eine Userin ergänzt und toppt den vorherigen Kommentar sogar noch: „Einfach unglaublich, du bist so eine sexy Frau, wenn ich das mal sagen darf. Bleib so wie du bist!“

Hier ein Ausschnitt der Kommentare:

„Das ist wirklich ganz großes Kino. Die Engel erblassen vor Neid.“

„Wunderschöner Engel. Tolles Bild!“

„Wooooooooow“

„Schaut super aus!“

„Hammergeil das Bild“

----------------------------------------

--------------------

Das Bild stammt aus einem Kalender, den die Mallorca-Auswanderin für ihren Mann Andreas anfertigen ließ. Dann darf man ja gespannt sein, ob sie ihre Fans in den nächsten Tagen noch mit mehr sexy Aufnahmen überrascht.

So gut wie bei Caro Robens läuft es nicht für alle „Goodbye Deutschland“-Auswanderer auf Mallorca. Promi-Friseurin Andrea Goebel bekam zuletzt einen Anruf, der ihr ganzes Leben auf den Kopf stellen könnte.